Tầm quan trọng của vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu luôn được xem là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá tiềm lực tài chính của một ngân hàng. Khi nguồn vốn dồi dào, ngân hàng sẽ có nền tảng vững chắc để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoạt động, đồng thời tạo bệ đỡ cho việc mở rộng quy mô và thực thi các chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Mặc dù vốn chủ sở hữu thường chỉ chiếm từ 6 đến 15% tổng tài sản của các ngân hàng lớn và phần còn lại chủ yếu là tiền gửi cùng tiền vay, đây lại là tấm khiên gánh chịu thua lỗ đầu tiên nếu các khoản vay chuyển xấu trước khi rủi ro có thể chạm đến tiền của người gửi.

Quan trọng hơn, nền vốn dày giúp các giới hạn an toàn, đặc biệt là tỷ lệ an toàn vốn CAR, được đảm bảo, qua đó mở rộng dư địa tín dụng để nhà băng tài trợ cho các khách hàng lớn và những siêu dự án quy mô hàng tỷ USD.

Mới đây, bảng xếp hạng vốn chủ sở hữu của các nhà băng đã ghi nhận một kỷ lục mới khi VPBank chính thức trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên cán mốc 200.000 tỷ đồng.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý 3/2026 cho thấy vốn chủ sở hữu của ngân hàng này đã đạt 200.078 tỷ đồng, tăng thêm 8.863 tỷ đồng chỉ trong quý 3 và tăng gần 19.800 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

VPBank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên có vốn chủ sở hữu vượt 200.000 tỷ đồng.

Nhìn rộng ra toàn hệ thống, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đạt được cột mốc này trong năm 2025 và đã vươn lên mức 248.491 tỷ đồng vào cuối quý 2/2026, theo sau là VietinBank với 200.214 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Ở khối tư nhân, Techcombank cũng đang bám sát kỷ lục này với mức 197.325 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, sau khi tăng 8.328 tỷ đồng so với cuối quý 2 và gần 17.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Động lực từ tăng trưởng lợi nhuận và bước tiến hệ sinh thái

Đà tăng trưởng nguồn vốn mạnh mẽ của VPBank và các nhà băng tư nhân chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh đầy tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, VPBank ghi nhận mức lãi trước thuế lên tới gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý 3 đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng.

Với Techcombank, ngân hàng này cũng đạt lợi nhuận trước thuế 10.375 tỷ đồng trong quý 3, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay, nâng lũy kế chín tháng lên 28.915 tỷ đồng. Nhờ việc giữ lại phần lớn lợi nhuận, vốn chủ sở hữu của hai ngân hàng này đã tăng trưởng gần như tương ứng với số lãi tạo ra trong mỗi quý.

Song song với những bước tiến vượt bậc trong kinh doanh, hệ sinh thái của VPBank cũng đang liên tục được hoàn thiện theo định hướng chiến lược 5 năm giai đoạn 2026–2030.

Đà tăng trưởng nguồn vốn mạnh mẽ của VPBank và các nhà băng tư nhân chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh đầy tích cực. Ảnh minh họa

Điểm nhấn đáng chú ý trong quý 3 vừa qua là việc Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) chính thức được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý I/2027.

Mảnh ghép VPLife sẽ giúp hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, từ đó mở rộng khả năng cung cấp đa dạng các giải pháp từ tích lũy, đầu tư cho đến bảo vệ tài sản nhằm gia tăng chiều sâu phục vụ tới hơn 40 triệu khách hàng.

Cũng trong quý 3/2026, ngân hàng đã hoàn tất cấu phần đầu tiên của kế hoạch tăng vốn gồm hai đợt bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 26,04%, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 100.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch tiếp theo, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng và khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Dù nền kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, môi trường kinh doanh và đầu tư vẫn còn nhiều áp lực từ diễn biến lãi suất, lạm phát và các biến động khó lường của kinh tế, địa chính trị toàn cầu.

Trước những cơ hội và thách thức đan xen, VPBank vẫn kiên định với các mục tiêu chiến lược, kết hợp giữa việc mở rộng quy mô, củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái.