VPBank tăng trưởng lợi nhuận quý III nhờ tín dụng, áp lực nợ nhóm 2 còn hiện hữu

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh ngoài lãi của VPBank suy giảm, biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực và dư nợ nhóm 2 tăng mạnh là những yếu tố cần theo dõi trong các quý tiếp theo.

Tín dụng tăng nhanh, bù đắp sự suy giảm của mảng ngoài lãi

Trong quý III/2026, VPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 22.084 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20,3%.

Động lực chính đến từ hoạt động tín dụng. Thu nhập lãi thuần đạt 18.158 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Dù vậy, NIM của ngân hàng vẫn có xu hướng giảm từ năm 2024, phản ánh áp lực chi phí vốn trong môi trường lãi suất cao. Tăng trưởng thu nhập lãi thuần vì thế phụ thuộc đáng kể vào khả năng mở rộng dư nợ và duy trì chất lượng tài sản.

VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 9 tháng, tăng trưởng tín dụng của VPBank đạt 28,4%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân ngành khoảng 11,59% theo số liệu được cung cấp. Các nhóm cho vay ghi nhận mức tăng đáng kể gồm bất động sản, tiêu dùng cá nhân và bán lẻ, lần lượt tăng 40,3%, 34% và 31%.

Việc tham gia chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém giúp VPBank được hưởng hạn mức tăng trưởng tín dụng cao. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô cho vay, song hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng huy động vốn, nhu cầu tín dụng và kiểm soát rủi ro. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 35% cho cả năm 2026 hiện vẫn là kỳ vọng, không phải kết quả đã được xác nhận.

Ở chiều huy động, tiền gửi khách hàng đạt khoảng 793.000 tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 26% so với đầu năm. Mức tăng này góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay, dù áp lực chi phí huy động vẫn có thể ảnh hưởng đến NIM trong thời gian tới.

Trái với mảng tín dụng, thu nhập ngoài lãi trong quý III đạt 3.926 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ. Kết quả chịu tác động từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư, lần lượt ghi nhận lỗ 729 tỷ đồng và 363 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động dịch vụ và thu nhập khác tiếp tục đóng góp tích cực. Khả năng phục hồi của mảng ngoài lãi sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và việc duy trì tăng trưởng tại các hoạt động cốt lõi.

Nợ xấu giảm nhưng nợ nhóm 2 tăng cần được theo dõi

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của VPBank là tỷ lệ nợ xấu cuối quý III/2026 ở mức 3,12%, giảm 0,21 điểm phần trăm so với đầu năm và 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy tỷ lệ nợ xấu đã cải thiện, nhưng chưa đủ để khẳng định rủi ro tín dụng sẽ tiếp tục giảm trong các quý tới.

Dư nợ nhóm 2 của VPBank tăng lên 43.182 tỷ đồng trong quý III/2026, đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi chất lượng tín dụng.

Đáng lưu ý, dư nợ nhóm 2 đạt 43.182 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là nhóm nợ cần chú ý, có thể chuyển thành nợ xấu nếu tình hình trả nợ của khách hàng xấu đi. Do đó, diễn biến nợ nhóm 2 sẽ là một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng của VPBank trong thời gian tới.

Trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 6.245 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì quanh mức 54%, thấp hơn mức thường thấy tại một số ngân hàng lớn. Nếu nợ xấu được kiểm soát, chi phí dự phòng có thể bớt áp lực lên lợi nhuận; ngược lại, nợ nhóm 2 tăng nhanh có thể khiến ngân hàng phải gia tăng trích lập.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPB chốt phiên ngày 27/10/2026 ở mức 23.200 đồng/cổ phiếu, giảm 1,69% trong phiên. Sau giai đoạn tăng từ vùng 19.000–20.000 đồng lên quanh 24.000–24.500 đồng/cổ phiếu, thị giá đang có dấu hiệu điều chỉnh trong những phiên gần đây.

Cổ phiếu hiện có P/B khoảng 1,16 lần, P/E 7,44 lần và EPS cơ bản 3.120 đồng. So với vùng giá mục tiêu 25.000–26.000 đồng/cổ phiếu trong báo cáo phân tích, dư địa tăng giá tương ứng khoảng 7,8–12,1%, nhưng triển vọng này vẫn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và diễn biến thị trường.