VPBank SME mở lối tiếp cận vốn từ dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp

Các chuyên gia tham gia tọa đàm (từ phải sang trái): ông Lương Khải Hoàng, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa và ông Lâm Minh Chánh

Doanh thu tăng, dòng tiền vẫn có thể thiếu hụt

Tại tọa đàm “Khơi thông dòng tiền - Bứt tốc mùa Tết” do VPBank SME phối hợp cùng Casso tổ chức đầu tháng10 tại TPHCM, với hơn 50 đại diện doanh nghiệp tham dự, các chuyên gia đã chỉ ra một nghịch lý phổ biến: càng tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp càng chịu áp lực vốn lưu động lớn.

Theo ông Lâm Minh Chánh, chuyên gia tài chính và quản trị doanh nghiệp, với một số ngành hàng, mùa Tết có thể đóng góp tới 50-60% doanh thu cả năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp thường phải ứng trước chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa, nhân sự và vận hành, trong khi tiền thanh toán từ khách hàng chưa kịp quay vòng.

“Doanh thu quan trọng, lợi nhuận quan trọng hơn, nhưng dòng tiền còn quan trọng gấp mấy lần”, ông Chánh nhấn mạnh.

Để hạn chế rủi ro, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính tối thiểu 6 tháng, phân biệt rõ doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền; đồng thời chủ động đàm phán thời hạn thanh toán, kiểm soát chi phí và tránh sử dụng vốn vay ngắn hạn cho các khoản đầu tư dài hạn.

Ở góc độ ngân hàng, bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Giám đốc cao cấp Phát triển đối tác số, VPBank, cho biết nhu cầu vốn của doanh nghiệp thường tăng mạnh trong quý IV để dự trữ hàng hóa, mở rộng kinh doanh và thanh toán công nợ. Thay vì đợi đến khi thiếu vốn, doanh nghiệp nên chủ động chuẩn bị hạn mức tín dụng hoặc tài khoản thấu chi để sẵn sàng sử dụng khi cần.

VPBank SME mở lối tiếp cận vốn từ dữ liệu số

Một trong những rào cản lớn của SME khi vay vốn là dữ liệu tài chính chưa phản ánh đầy đủ năng lực kinh doanh thực tế. Theo bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa, không ít doanh nghiệp có doanh thu tốt nhưng vẫn khó tiếp cận tín dụng do giao dịch qua tài khoản cá nhân, sử dụng tiền mặt hoặc thiếu sự nhất quán giữa dữ liệu bán hàng, thanh toán và báo cáo tài chính.

Trong bối cảnh đó, hóa đơn điện tử và dữ liệu giao dịch đang trở thành cơ sở quan trọng giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn dòng tiền, khả năng trả nợ và mức độ ổn định trong hoạt động của doanh nghiệp.

Đây cũng là nền tảng để VPBank SME phối hợp cùng Casso phát triển Casso Capital - giải pháp vay vốn số dựa trên dữ liệu tài chính và hóa đơn điện tử, cho phép doanh nghiệp đăng ký khoản vay từ 50-500 triệu đồng, với thời gian giải ngân tối đa 4 giờ khi đáp ứng điều kiện phê duyệt.

Tọa đàm chia sẻ giải pháp quản trị dòng tiền, số hóa vận hành và tiếp cận vốn cho doanh nghiệp mùa cao điểm cuối năm

Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu từ ba hóa đơn điện tử đầu ra và một báo cáo tài chính để phục vụ quá trình đăng ký vay, bên cạnh các tiêu chí thẩm định khác. Quy trình được số hóa toàn trình, từ xác thực khách hàng, cung cấp hồ sơ đến phê duyệt, giúp giảm thủ tục và rút ngắn thời gian tiếp cận vốn.

Theo đại diện VPBank, dữ liệu minh bạch không chỉ giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Với các khoản vay vốn lưu động, tốc độ giải ngân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp doanh nghiệp kịp nhập hàng, thanh toán nhà cung cấp và thực hiện đơn hàng trong mùa cao điểm.

Kết nối dữ liệu, nâng cao năng lực vận hành

Theo ông Lương Khải Hoàng, Giám đốc Khối Giải pháp MicroSME của Casso, khi số lượng đơn hàng tăng mạnh, việc quản lý giao dịch, đối soát và xuất hóa đơn thủ công dễ trở thành điểm nghẽn. Doanh nghiệp vì vậy cần chuẩn hóa quy trình, kết nối dữ liệu và tự động hóa các công đoạn tài chính.

Thông qua hệ sinh thái Casso Flow, Casso Table, payOS và Casso Xinvoice, doanh nghiệp có thể kết nối dữ liệu bán hàng, thanh toán, đối soát và hóa đơn điện tử, giúp giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao tính minh bạch tài chính. Dữ liệu được chuẩn hóa cũng tạo thêm cơ sở để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và cung cấp giải pháp tín dụng phù hợp.

Tại phiên hỏi đáp, đại diện VPBank cũng chia sẻ khả năng xem xét nâng hạn mức đối với khách hàng có lịch sử trả nợ tốt, đồng thời giới thiệu sản phẩm MiniFlex hướng tới doanh nghiệp mới thành lập.

Sự hợp tác giữa VPBank SME và Casso cho thấy xu hướng kết nối dịch vụ tài chính với các nền tảng quản trị số, giúp doanh nghiệp không chỉ tiếp cận vốn thuận tiện hơn mà còn nâng cao hiệu quả vận hành. Trong dài hạn, dữ liệu kinh doanh minh bạch có thể trở thành lợi thế tài chính, giúp SME chủ động nguồn lực và nắm bắt cơ hội tăng trưởng.