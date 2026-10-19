VPBank lãi kỷ lục gần 30.000 tỷ sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi quý III hơn 11.000 tỷ

Riêng quý III, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 11.031 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận. Kết quả này đưa lợi nhuận lũy kế 9 tháng của ngân hàng lên gần 30.000 tỷ đồng, tương đương kết quả cả năm 2025, đồng thời hoàn thành khoảng 72% kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Hoạt động tín dụng tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Trong 9 tháng, thu nhập lãi thuần hợp nhất của VPBank tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 53.092 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 76%, lên 3.089 tỷ, nhờ đóng góp từ các mảng thanh toán, bảo hiểm và ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng mẹ VPBank tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong hệ sinh thái với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 25.246 tỷ đồng, tăng gần 48%. Các công ty thành viên cũng duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, GPBank - ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu - ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng, gần gấp đôi kết quả cả năm 2025.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đã vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 28% so với cuối năm 2025. Số dư cho vay khách hàng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 30%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh mức 2%, thấp hơn mục tiêu 2,5%; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở dưới 3%.

Ở chiều huy động vốn, số dư tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất tại thời điểm cuối tháng 9 đạt gần 987.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cuối năm 2025. Huy động từ khách hàng cá nhân tăng 36%, chủ yếu nhờ tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi trung, dài hạn.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VPBank đã huy động hơn 2 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế kể từ đầu năm. Trong quý III, ngân hàng ký khoản vay 27 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Joyo Bank. Khoản vay nằm trong khuôn khổ hợp tác tín dụng trị giá 150 triệu USD với JBIC, nhằm tài trợ dự án đường dây truyền tải điện 220 kV của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Trong quý III vừa qua, VPBank đã hoàn tất đợt đầu của kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 26,04%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Ở đợt tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, qua đó nâng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh, ban lãnh đạo VPBank cho rằng môi trường hoạt động vẫn đối mặt với nhiều áp lực từ lãi suất, lạm phát và những biến động địa chính trị toàn cầu. Trước bối cảnh này, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục kết hợp mở rộng quy mô với củng cố năng lực tài chính, đồng thời phát huy sức mạnh của hệ sinh thái để duy trì tăng trưởng trong quý IV.

Nhiều ngân hàng lãi lớn sau 9 tháng

Ngoài VPBank, nhiều nhà băng cũng đã công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 với kết quả tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026 gần đây, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB, cho biết lợi nhuận trước thuế ước tính 9 tháng của ngân hàng vào khoảng 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81% kế hoạch cả năm.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của SHB đạt khoảng 993.500 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng (+12%); dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng (+10%); tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Trong khi đó, ABBank ước tính lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng năm nay đạt 4.540 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ABBank ước đạt hơn 1.500 tỷ, tương đương mức thực hiện trong từng quý I và II.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt trên 137.000 tỷ đồng, bám sát hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN giao. Trong khi đó, huy động vốn đạt trên 180.000 tỷ đồng (+12%). Về chất lượng tài sản, ABBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mục tiêu 1,5% đề ra cho năm 2026. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ước duy trì trên 12%.

NamABank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đến ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

VietBank thì báo cáo lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 9 tháng đạt khoảng 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ cả thu nhập lãi thuần và các nguồn thu ngoài lãi. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VietBank đạt trên 213.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng (+11%) và tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng (+9%).

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank cho biết đã ghi nhận một số hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt nhất kể từ đầu năm trong quý III. Đáng chú ý, mức tăng dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân trong quý III cao gấp 3,4 lần quý II.

Tính đến ngày 30/9, nguồn vốn huy động của Agribank tăng 8% so với đầu năm, trong khi dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 9%. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản bám sát lộ trình và định hướng của NHNN.

Về chất lượng tài sản, Agribank cho biết tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát, bảo đảm mục tiêu do NHNN giao. Ngân hàng tiếp tục gắn tăng trưởng tín dụng với quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng cho vay và duy trì cân đối vốn an toàn, hiệu quả.