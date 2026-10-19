VPBank lãi hơn 11.000 tỷ đồng quý III

Lợi nhuận 9 tháng đạt gần 30.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 18.158 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nguồn thu ngoài lãi, một số hoạt động tiếp tục mang về thu nhập tích cực như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 3.089 tỷ đồng, tăng 29%; lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 33,6%, đạt 1.888 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối báo lỗ thuần 729 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 4 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng chuyển từ mức lãi 1.287 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 363 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ gần 3 tỷ đồng.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của VPBank quý này đạt 22.084 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, dẫn dắt bởi hoạt động tín dụng cốt lõi.

Với nỗ lực kiểm soát chi phí, VPBank báo lợi nhuận trước thuế quý III đạt 11.031 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 29.911 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; được đóng góp bởi thu nhập lãi thuần tăng gần 27% vượt 53.000 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận, VPBank cho biết tăng trưởng được đóng góp bởi cả ngân hàng mẹ và các công ty con. Ngân hàng mẹ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo, với hoạt động tín dụng mở rộng trên các phân khúc khách hàng và các nguồn thu ngoài lãi được đẩy mạnh.

Tín dụng tăng 28,4% sau 9 tháng

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của VPBank ghi nhận 1,61 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng ở mức hơn 1,21 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng 28,4%.

Trong đó, một số lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng tín dụng chung có thể kể đến như: tín dụng kinh doanh bất động sản ở mức 291.063 tỷ đồng, tăng khoảng 40% so với đầu năm, chiếm 24% tổng dư nợ; tín dụng xây dựng tăng 27,7%, đạt 68.865 tỷ đồng; tín dụng thương mại tăng 30,9%, đạt 137.502 tỷ đồng...

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trên nền tảng huy động tích cực, với tiền gửi khách hàng tại cuối tháng 9 đạt 793.047 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 97.212 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Về chất lượng tài sản, quy mô nợ xấu (nợ nhóm 3,4,5) tại cuối quý III ở mức 37.795 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chậm hơn mức tăng trưởng tín dụng chung toàn ngân hàng trên 28%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III/2026 là 3,22%, giảm từ mức 3,46% hồi đầu năm.