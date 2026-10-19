VPBank lãi gần 30.000 tỷ đồng sau 9 tháng, bằng cả năm 2025

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 30.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 46,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí vốn gia tăng và nợ xấu tăng vẫn là những điểm đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh của ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 18.158 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt 53.092 tỷ đồng, tăng 26,7%.

Trong khi nguồn thu chính tiếp tục tăng trưởng, hoạt động kinh doanh chứng khoán của ngân hàng có diễn biến kém thuận lợi. Riêng quý III/2026, VPBank lỗ 363 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi 1.287 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, hoạt động này lỗ 85 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 1.798 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 29.911 tỷ đồng sau 9 tháng năm 2026, tăng 46,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 72,4% kế hoạch năm (Ảnh: VPBank).

Một điểm sáng trong kết quả kinh doanh của VPBank là hoạt động dịch vụ. Lãi thuần từ mảng này đạt 3.089 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 29%. Sau 9 tháng, nguồn thu đạt 8.644 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu thu dịch vụ, dịch vụ bảo hiểm đóng góp 5.813 tỷ đồng, tăng khoảng 41%. Thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 20,6%. Ngoài ra, ngân hàng ghi nhận 1.022 tỷ đồng từ dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán, trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản thu này.

Trái lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận kết quả kém tích cực. Trong quý III/2026, ngân hàng lỗ 729 tỷ đồng từ mảng này, so với mức lãi khoảng 4 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, hoạt động ngoại hối lỗ 1.996 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 216 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động của VPBank trong quý III/2026 đạt 22.084 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 8,6% lên 4.808 tỷ đồng, đưa lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 17.276 tỷ đồng, tăng 10%.

Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 4,6% còn 6.245 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 11.031 tỷ đồng, tăng 20,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.863 tỷ đồng, tăng 20,4% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt 65.475 tỷ đồng, tăng 25,3%. Lợi nhuận thuần trước dự phòng đạt 51.735 tỷ đồng, tăng 30,9% trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14% lên 21.824 tỷ đồng.

Kết quả, VPBank ghi nhận 29.911 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 23.968 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 46,7% và 47,6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 41.323 tỷ đồng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngân hàng đã thực hiện khoảng 72,4% mục tiêu cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 1,61 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 1,212 triệu tỷ đồng, tăng 28,4%, tương ứng tăng thêm khoảng 268.000 tỷ đồng.

Cùng với tín dụng, tiền gửi khách hàng đạt 793.047 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cuối năm 2025. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 211.414 tỷ đồng, tăng 13,5%. Đáng chú ý, phát hành giấy tờ có giá đạt 193.694 tỷ đồng, tăng 80,8%.

Trong khi đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm 12,3% tổng tiền gửi khách hàng. Khoản vay từ các tổ chức tín dụng khác tăng 46,4% lên 226.088 tỷ đồng.

Về cơ cấu tín dụng, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 291.063 tỷ đồng. Cho vay cá nhân mua nhà đạt 146.848 tỷ đồng.

Dự phòng cho vay khách hàng tại cuối tháng 9/2026 đạt 20.407 tỷ đồng, tăng so với mức 17.429 tỷ đồng đầu năm. Dù vậy, tỉ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 55,4% xuống 54% do mức nợ xấu có xu hướng tăng.

Ngoài diễn biến nợ, lãi và phí phải thu của ngân hàng cũng tăng đáng kể, từ 14.279 tỷ đồng lên 25.267 tỷ đồng. Riêng lãi phải thu từ hoạt động tín dụng tăng từ 10.756 tỷ đồng lên 19.929 tỷ đồng.