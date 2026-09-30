VPBank huy động 27 triệu USD từ các ngân hàng Nhật Bản cho dự án truyền tải điện

VPBank vừa ký khoản vay 27 triệu USD tài trợ hạ tầng truyền tải điện. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ký kết hợp đồng vay vốn trị giá 27 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), cùng hai ngân hàng đồng cho vay là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Joyo Bank, Ltd. (Nhật Bản).

Đây là khoản vay dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng khung tín dụng trị giá 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC được ký kết năm 2024, nhằm tài trợ các dự án năng lượng sạch và dự án xanh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, nguồn vốn sẽ được VPBank cấp cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để đầu tư phát triển đường dây truyền tải 220 kV. Dự án hướng tới nâng cao năng lực tiếp nhận và giải tỏa công suất từ các dự án năng lượng tái tạo tại khu vực phía Nam, qua đó hỗ trợ đưa nguồn điện sạch vào hệ thống điện quốc gia.

Khoản tài trợ được triển khai trong khuôn khổ các hoạt động GREEN của JBIC, đồng thời song hành cùng Sáng kiến POWERR Asia của Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Á trong nâng cao sức chống chịu cho chuỗi cung ứng năng lượng và tài nguyên.

Việc ký kết cũng đánh dấu bước triển khai từ khuôn khổ hợp tác tài chính xanh giữa VPBank và các định chế tài chính quốc tế sang cấp vốn cho một dự án cụ thể. Nguồn vốn được kỳ vọng hỗ trợ EVNNPT mở rộng, nâng cấp hệ thống truyền tải, tăng khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Theo VPBank, hợp tác với JBIC, SMBC và Joyo Bank góp phần mở rộng khả năng huy động nguồn lực quốc tế cho các công trình phục vụ chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng xanh tại VPBank đạt 59.000 tỷ đồng, tăng trên 50% so với cuối năm 2025.