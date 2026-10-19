VPBank ghi nhận lợi nhuận hơn 11.000 tỷ đồng trong quý 3, vững vàng hướng tới mục tiêu cả năm

Vững nhịp tăng trưởng, kết thúc quý 3/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Đóng góp quan trọng cho sự mở rộng này là dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm 2025.

NỘI LỰC VỮNG CHẮC THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG TOÀN DIỆN

Quy mô tín dụng tăng trưởng đồng đều giữa các phân khúc, bám sát kế hoạch đã đề ra. Trong đó, phân khúc bán lẻ ghi nhận đà phục hồi, còn tín dụng tại phân khúc khách hàng doanh nghiệp và SME tiếp tục được tập trung vào những lĩnh vực và ngành nghề ưu tiên như sản xuất công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, tài chính xanh, bám sát định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, VPBank chủ động đa dạng hóa kênh huy động, củng cố nguồn vốn phục vụ kinh doanh, đảm bảo an toàn bảng cân đối và tạo dư địa cho chặng nước rút cuối năm. Cuối quý 3, quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 987.000 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cuối năm 2025, với đóng góp quan trọng từ ngân hàng mẹ.

Thông qua chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng theo từng phân khúc, huy động từ khách hàng cá nhân tăng 36% so với đầu năm và 10,2% so với quý liền trước, được thúc đẩy bởi các sản phẩm thu hút nguồn vốn trung dài hạn như tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi.

Bổ trợ cho huy động trong nước là nguồn vốn quốc tế quy mô lớn với kỳ hạn dài. Từ đầu năm đến nay, VPBank đã huy động thành công hơn 2 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế, khẳng định uy tín, vị thế trên thị trường vốn toàn cầu và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Riêng trong quý 3, ngân hàng ký kết khoản vay trị giá 27 triệu USD với JBIC, SMBC và Joyo Bank - thuộc khuôn khổ hợp tác tín dụng trị giá 150 triệu USD giữa VPBank và JBIC - nhằm tài trợ dự án đường dây truyền tải điện 220 kV của EVNNPT.

Đến cuối quý 3, vốn chủ sở hữu VPBank chạm mốc 200.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Basel II đạt hơn 13%, củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu ngành.

Chất lượng tài sản tại VPBank cũng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ theo Thông tư 31 duy trì quanh 2%, thấp hơn so với mục tiêu 2,5%, NPL hợp nhất ở mức dưới 3%.

Đồng thời, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục ghi nhận sự cải thiện, lần lượt ở mức 82% và 19,9%. Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 50 góp phần hoàn thiện khuôn khổ quản trị rủi ro thanh khoản toàn ngành và VPBank đã chủ động chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo lộ trình.

LỢI NHUẬN LẬP KỶ LỤC MỚI TRONG LỊCH SỬ NGÂN HÀNG

Dù chịu áp lực nhất định từ biến động kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất gia tăng, thu nhập lãi thuần hợp nhất 9 tháng vẫn tăng 26,7% lên gần 53.100 tỷ đồng nhờ sự mở rộng của tín dụng và kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 76,3%, với đóng góp tích cực từ các mảng thanh toán, bảo hiểm và ngân hàng đầu tư.

Nhờ vậy, sau 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) hợp nhất đạt gần 65.500 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ; trong đó, riêng ngân hàng mẹ là gần 48.900 tỷ đồng, tăng 32,6%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng ở mức gần 30.000 tỷ đồng , tương đương kết quả cả năm 2025, tăng gần 47% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế của VPBank ở mức hơn 11.000 tỷ đồng, ghi nhận hai quý liên tiếp lợi nhuận ở mức kỷ lục.

Khẳng định vị thế đầu tàu, dẫn dắt tăng trưởng của toàn tập đoàn, ngân hàng mẹ mang về lợi nhuận hơn 25.200 tỷ đồng, tăng gần 48%. Các công ty thành viên cũng duy trì đà phát triển, đóng góp vào hiệu quả chung của hệ sinh thái.

Tại GPBank, quá trình tái cấu trúc gặt hái những chuyển biến tích cực, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, gần gấp đôi cả năm 2025.

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI, MỞ RỘNG KHẢ NĂNG PHỤC VỤ HƠN 40 TRIỆU KHÁCH HÀNG

Cùng những bước tiến trong kinh doanh, hệ sinh thái VPBank liên tục được hoàn thiện theo chiến lược 5 năm giai đoạn 2026–2030.

Một dấu mốc đáng chú ý trong quý 3 là Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) chính thức được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1/2027. Sự hiện diện của VPLife hoàn thiện hơn các mảnh ghép trong hệ sinh thái tài chính, mở rộng khả năng cung cấp các giải pháp từ tích lũy, đầu tư đến bảo vệ tài sản, giúp VPBank gia tăng chiều sâu phục vụ tới hơn 40 triệu khách hàng.

Trong quý 3/2026, VPBank cũng hoàn tất cấu phần đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn gồm hai đợt, với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 26,04% nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Ở giai đoạn tiếp theo, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng, khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều động lực phát triển mới, môi trường kinh doanh và đầu tư vẫn chịu những áp lực từ diễn biến lãi suất, lạm phát cùng các biến động khó lường của kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trước những cơ hội và thách thức đan xen, VPBank tiếp tục kiên định với các mục tiêu chiến lược, kết hợp mở rộng quy mô với củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh cộng hưởng của hệ sinh thái.