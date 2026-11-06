VPBank củng cố nền tảng bán lẻ, đón bước chuyển về quản trị thanh khoản

Lợi thế nguồn vốn trước bước chuyển về quản trị thanh khoản

Thông tư 50/2026/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, cập nhật các yêu cầu quản trị thanh khoản và nguồn vốn theo định hướng Basel III. Trong đó, tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) sẽ được áp dụng theo lộ trình từ ngày 1/10/2028, đồng thời cho phép các ngân hàng đủ điều kiện đăng ký áp dụng sớm.

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành cao cấp VPBank, cho biết chiến lược huy động bán lẻ và sự chuẩn bị bài bản về năng lực quản trị từ sớm tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng thích ứng với những yêu cầu này.

Theo đó, huy động bán lẻ của VPBank chiếm hơn 50% nguồn vốn huy động trên thị trường 1, từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Trong khuôn khổ quản trị mới, tiền gửi cá nhân được đánh giá có tính ổn định cao hơn tiền gửi ngắn hạn của doanh nghiệp. Do đó, việc mở rộng huy động ở nhiều phân khúc khách hàng cá nhân không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh, mà còn hỗ trợ VPBank củng cố cơ cấu nguồn vốn bền vững hơn.

Cùng với đó, cách tính tỷ lệ LDR theo Thông tư 50 ghi nhận thêm một số cấu phần vốn vào mẫu số, sau các điều chỉnh và khấu trừ theo quy định. Với nền tảng vốn chủ sở hữu vượt 200.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9, VPBank được đánh giá là một trong những ngân hàng hưởng lợi từ thay đổi này.

Sự chuẩn bị bài bản về năng lực quản trị và nền tảng huy động bán lẻ giúp VPBank chủ động thích ứng với Thông tư 50. Ảnh: VPBank

Bên cạnh nền tảng kinh doanh, năng lực triển khai các chuẩn mực quản trị cũng là một điểm sáng. Từ năm 2021, VPBank đã chuẩn bị phương pháp luận, hệ thống tính toán và năng lực vận hành đối với LCR và NSFR, với sự đánh giá của kiểm toán độc lập. Hai chỉ tiêu hiện được tính toán, theo dõi trong quản trị nội bộ, song song với việc đáp ứng các yêu cầu hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Với nền tảng đã được chuẩn bị, VPBank dự kiến quyết định việc đăng ký áp dụng sớm trong năm 2027. Ngân hàng sẽ cân nhắc thời điểm triển khai chính thức trên cơ sở môi trường vĩ mô, mức độ sẵn sàng của ngành và yêu cầu kinh doanh, đồng thời tính đến chi phí duy trì bộ đệm thanh khoản để bảo đảm lợi ích cổ đông.

Dư địa tăng trưởng bán lẻ từ 16 triệu khách hàng

Bên cạnh vai trò củng cố nguồn vốn và hỗ trợ quản trị thanh khoản, bán lẻ được xác định là một trong những động lực chính để VPBank duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn, đến từ nhu cầu tài chính đa dạng của hơn 16 triệu khách hàng cá nhân hiện hữu.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách khu vực phía Nam kiêm Giám đốc khối khách hàng cá nhân VPBank cho biết, VPBank phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ phân khúc cao cấp với VPBank Private và VPBank Diamond đến các nhóm trung lưu, cận trung lưu và đại chúng.

Với từng nhóm khách hàng, VPBank khai thác dữ liệu để nhận diện nhu cầu vay vốn, tích lũy và thanh toán, qua đó thiết kế các sản phẩm tín dụng, tiền gửi và dịch vụ tương ứng. Riêng với tiền gửi, ngân hàng xây dựng các lựa chọn về kỳ hạn và ưu đãi phù hợp với kế hoạch tích lũy cũng như nhu cầu sử dụng của từng nhóm. Hiệu quả của cách tiếp cận này là huy động cá nhân tăng 36% trong 9 tháng đầu năm, với sự đóng góp của cả tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn (CASA).

VPBank Private và VPBank Diamond tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đóng góp khoảng 75% huy động cá nhân.

Cùng với huy động, tín dụng cá nhân cũng tăng 27% trong 9 tháng, đạt quy mô khoảng 400.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền lãi suất giữ ở mức cao, VPBank tập trung vào các sản phẩm, phân khúc có thế mạnh, đồng thời duy trì kỷ luật thẩm định và kiểm soát chất lượng tín dụng.

Những thay đổi về kê khai doanh thu và quản lý thuế cũng thúc đẩy hoạt động của hộ kinh doanh minh bạch hơn, mở thêm cơ hội để VPBank phát triển tín dụng trên nền tảng khoảng 1,2 triệu khách hàng thuộc nhóm này. Để khai thác dư địa đó, ngân hàng kết hợp xây dựng các phương án cấp vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh và khả năng trả nợ của từng khách hàng, với mở rộng hợp tác cùng các công ty công nghệ tài chính (fintech), qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và kiểm soát rủi ro tín dụng.

Với mảng tín chấp, VPBank dựa trên năng lực đã được xây dựng trong 10 năm qua, từ thẩm định hồ sơ, kiểm soát rủi ro đến thu hồi nợ. Trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa được ứng dụng sâu rộng trong quá trình thẩm định nhằm nhận diện, kiểm soát gian lận, hỗ trợ ngân hàng tiếp tục phát triển mảng kinh doanh này. Chi tiêu thẻ tín dụng cũng tăng trở lại trong quý III sau nhiều tháng suy giảm, bổ sung tín hiệu tích cực cho hoạt động bán lẻ.