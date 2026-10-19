VPBank cho Đô thị Kinh Bắc vay nhiều khoản với lãi suất 15,5%/năm

Theothuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng dư nợ vay của KBC đạthơn 30.678,49 tỷ đồng, tăng hơn 4.357 tỷ đồng so với mức 26.320,87 tỷ đồng tạingày 31/12/2025.

Trong cơcấu nợ vay tại ngày 30/9/2026, vay ngắn hạn đạt hơn 3.145,28 tỷ đồng, gồm2.513,33 tỷ đồng vay ngân hàng, 486,95 tỷ đồng vay các đối tượng khác, 95 tỷđồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và 50 tỷ đồng vay ngắn hạn bên liên quan.

Ở nhómdài hạn, doanh nghiệp ghi nhận hơn 30.101,71 tỷ đồng vay ngân hàng, 7,5 tỷ đồngvay bên liên quan và 569,27 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy, vay ngân hàng chiếmphần lớn tổng dư nợ của KBC.

Theothuyết minh báo cáo tài chính, trong nhóm vay dài hạn, KBC có nhiều khoản vaytại VPBank với lãi suất dao động từ 10% đến 15,5%/năm.

Cụ thể,các khoản vay được ghi nhận gồm 578,95 tỷ đồng với lãi suất 15,5%/năm; 227,5 tỷđồng với lãi suất 12,2%/năm; 441,35 tỷ đồng với lãi suất 10,7–12,5%/năm;1.529,37 tỷ đồng với lãi suất 10–12,3%/năm và 410,61 tỷ đồng với lãi suất10,2–12,2%/năm.

Các khoảnvay có thời hạn trả nợ cuối cùng từ năm 2027 đến năm 2032. Lịch thanh toán đượcquy định theo từng hợp đồng, trong đó phổ biến là trả gốc định kỳ 6 tháng mộtlần và trả lãi 3 tháng một lần.

Ở nhómvay ngắn hạn và các khoản vay dài hạn đến hạn trả, KBC tiếp tục ghi nhận một sốkhoản vay tại VPBank gồm 210,53 tỷ đồng với lãi suất 15,5%/năm; 151,67 tỷ đồngvới lãi suất 12,2%/năm; 173,86 tỷ đồng với lãi suất 10,7–12,5%/năm và 204,37 tỷđồng với lãi suất 10,2–12,2%/năm.

Đô thị Kinh Bắc ghi nhận dư nợ vay hơn 30.678 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, trong đó nhiều khoản vay tại VPBank có lãi suất từ 10% đến 15,5%/năm

Ngoài cáckhoản vay tại VPBank, KBC còn vay 180 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong(TPBank), với lãi suất 12,2%/năm và thời hạn trả nợ cuối cùng vào ngày17/5/2030. Khoản vay này có lịch thanh toán gốc 6 tháng một lần và lãi 3 thángmột lần.

Tại nhómngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh HàNội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giaodịch và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, doanh nghiệp có khoản vay 600 tỷ đồng vớilãi suất 10%/năm. Thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 25/6/2030, gốc thanh toán 6tháng một lần và lãi thanh toán 3 tháng một lần.

Tại Ngânhàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), KBC ghi nhận các khoản vay lần lượt là 250 tỷđồng, 85 tỷ đồng, 160 tỷ đồng và 28,57 tỷ đồng, với lãi suất tương ứng 12%/năm,9%/năm, 12%/năm và 12%/năm.

Các khoảnvay này có thời hạn trả nợ cuối cùng lần lượt vào ngày 17/5/2028, 25/12/2032,21/2/2029 và 27/12/2030. Tài sản bảo đảm gồm cổ phiếu công ty, cổ phiếu công tycon, quyền sử dụng đất và quyền tài sản liên quan đến các dự án khu đô thị,dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Thuyếtminh báo cáo tài chính cũng ghi nhận hai khoản vay khác tại VPBank trị giá 35,6tỷ đồng và 80,49 tỷ đồng, với lãi suất tương ứng 9,4–11,3%/năm và 10–12,3%/năm.Thời hạn trả nợ cuối cùng của hai khoản vay lần lượt là ngày 28/3/2027 và18/4/2032.

Bên cạnhquy mô dư nợ và lãi suất, danh mục tài sản bảo đảm cho các khoản vay của KBCcũng bao gồm nhiều dự án bất động sản, khu công nghiệp và tài sản thuộc các đơnvị liên quan.

Theothuyết minh báo cáo tài chính, các tài sản bảo đảm được đề cập gồm quyền tàisản tại dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát; quyền sử dụng đất tại địa chỉ 84Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; cùng tài sản liên quan đến các dự ánkhu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, Quế Võ và Quế Võ mở rộng tại Bắc Ninh.

Ngoài ra,danh mục này còn có quyền tài sản và lợi ích phát sinh từ dự án Tràng Duệ 3; dựán đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Đặng Lễ, KimĐộng; cùng các tài sản tại dự án khu đô thị, dịch vụ thương mại và nhà ở côngnhân Tràng Duệ ở Hải Phòng.

Một sốkhoản vay được bảo đảm bằng nhà xưởng, văn phòng tại Khu công nghiệp Quế Võ vàcác công trình hạ tầng tại Khu công nghiệp Quế Võ, Quế Võ mở rộng, Nam Sơn –Hạp Lĩnh giai đoạn 1. Các quyền tài sản, khoản phải thu và tài sản hình thànhtrong tương lai tại một số dự án cũng được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ vay.