VPBank bổ sung 730 triệu USD vốn quốc tế cho tăng trưởng dài hạn

VPBank công bố khoản vay hợp vốn quốc tế 730 triệu USD được thu xếp bởi IFC và SMBC, củng cố nguồn vốn dài hạn cho tăng trưởng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 10/11 tại Hà Nội, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng các định chế tài chính hàng đầu thế giới đã tổ chức lễ công bố khoản vay hợp vốn quốc tế với tổng giá trị 730 triệu USD.

Khoản vay 730 triệu USD, tương đương gần 19.000 tỷ đồng, bao gồm các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, được triển khai và giải ngân theo nhiều đợt trong năm 2026. Nguồn vốn hỗ trợ VPBank tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với cơ cấu kỳ hạn đa dạng, khoản vay bổ sung đồng thời nguồn lực trung hạn và dài hạn, qua đó tăng tính chủ động trong cân đối nguồn vốn và củng cố nền tảng tài chính để VPBank triển khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2026-2030, gắn mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với thúc đẩy tài chính toàn diện và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Giao dịch do International Finance Corporation (IFC) và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đồng điều phối và thu xếp, quy tụ nhiều định chế tài chính quốc tế lớn.

Nhóm các định chế tài chính phát triển (DFI) gồm IFC, German Investment Corporation (DEG), Proparco - định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund). Nhóm các ngân hàng xuất nhập khẩu gồm The Export-Import Bank of China (China Eximbank) và The Export–Import Bank of Korea (Korea Eximbank). Nhóm ngân hàng thương mại quốc tế và các tổ chức tài chính khác tham gia giao dịch gồm SMBC, Punjab National Bank, Commercial Bank of Ceylon, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Shinhan Bank, Woori Bank và KEXIM Asia Limited.

Sự tham gia của các định chế tài chính, ngân hàng xuất nhập khẩu và các ngân hàng thương mại quốc tế từ nhiều thị trường như Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Sri Lanka cho thấy khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế và mạng lưới đối tác ngày càng đa dạng của VPBank, đồng thời khẳng định niềm tin của các đối tác quốc tế vào năng lực tài chính và triển vọng phát triển dài hạn của ngân hàng. Giao dịch sẽ góp phần củng cố quan hệ với các đối tác hiện hữu, mở rộng kết nối với những định chế mới, tạo nền tảng cho khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế trong tương lai.

Những năm gần đây, VPBank liên tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng xanh, tín dụng xã hội và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao. Bên cạnh khoản vay, IFC cũng sẽ hỗ trợ VPBank nâng cao năng lực tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp và mở rộng nguồn vốn dành cho các SME trong lĩnh vực này.

Khoản vay 730 triệu USD tiếp nối chuỗi giao dịch huy động vốn quốc tế quy mô lớn của ngân hàng trong giai đoạn 2025-2026. Tháng 6/2026, ngân hàng cùng 15 định chế tài chính quốc tế đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD. Trước đó, trong năm 2025, VPBank cũng đã huy động thành công tổng cộng 2,36 tỷ USD, bao gồm các giao dịch có quy mô lớn như khoản vay hợp vốn quốc tế 1,56 tỷ USD và đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế./.