VPA lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Tham dự hội nghị có Anh hùng Lao động TS. Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VPA; các đồng chí trong Ban Chấp hành VPA; cùng các chuyên gia khoa học trong ngành dầu khí, năng lượng.

TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch VPA: Dự thảo có nhiều điểm đột phá về chính sách đầu tư, đấu thầu, ngoại hối...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các điều khoản, quy định tại dự thảo. Trong đó, tập trung phân tích tính khả thi của các dự án dầu khí, năng lượng, đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý trong dự thảo.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VPA cho rằng, việc giao quyền quản lý Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia cho cấp tỉnh sẽ không phù hợp, bởi nhiều vấn đề về cơ chế tài chính, quy hoạch sử dụng đất đai, cơ chế thu hút đầu tư... cần được có cấp thẩm quyền cao nhất đưa ra quyết định để bước tạo đột phá.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch VPA Nguyễn Quốc Thập nhận định, dự thảo có nhiều điểm đột phá về chính sách đầu tư, đấu thầu, ngoại hối... VPA sẽ tổng hợp ý kiến của các chuyên gia tại hội nghị trong thời gian sớm nhất, đồng thời hoàn chỉnh các góp ý để trình Quốc hội xem xét và hoàn thiện dự thảo.

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