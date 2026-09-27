Vozinha liên tục mắc lỗi nghiêm trọng

Vozinha băng ra nhưng không kiểm soát tình hình dẫn tới bàn thua cho Cape Verde.

Vozinha từng là một trong những người hùng của Cape Verde tại World Cup 2026, nhưng màn trở lại đấu trường chính thức của đội tuyển này lại trở thành đêm đáng quên với thủ môn 40 tuổi.

Trong trận gặp Mali hôm 26/9, khi đang bị dẫn 2-1, Vozinha rời khỏi vùng cấm để cắt đường chuyền dài nhưng phán đoán không chính xác. Nene Dorgeles tận dụng tình huống này để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Tờ AS của Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến pha bóng lỗi của thủ môn Cape Verde. Tờ báo gọi đây là một “sai lầm nghiêm trọng” và mô tả thất bại của Cape Verde cùng Vozinha là “cú đánh vào thực tế”.

“Một sai lầm nghiêm trọng của Vozinha khi rời khỏi vùng cấm sai thời điểm đã tạo cơ hội để Nene ghi bàn thứ ba cho Mali”, AS nhận xét.

Sai lầm càng đáng chú ý bởi Vozinha vừa trải qua kỳ World Cup ấn tượng. Thủ môn 40 tuổi có 18 pha cứu thua sau 4 trận và đặc biệt nổi bật trong trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở vòng mở màn.

Ở cuộc đối đầu đó, Vozinha thực hiện 7 pha cứu thua và được FIFA bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Phong độ tại World Cup cũng giúp anh lọt vào danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu Thủ môn hay nhất Quả bóng Vàng 2026.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Vozinha mắc lỗi trong thời gian gần đây. Ngày 13/9, anh từng băng ra không tốt trong trận Colo-Colo hòa Deportes Concepción 1-1. Pha xử lý hụt dẫn đến bàn thắng của Norman Rodriguez và sau đó trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội.

Khi ấy, HLV Fernando Ortiz lên tiếng bảo vệ Vozinha và cho rằng không thể đánh giá thủ môn người Cape Verde chỉ từ một tình huống.

Lần này, Vozinha lại trở thành tâm điểm theo cách không mong muốn. Với Cape Verde, thất bại 1-3 trước Mali là lời cảnh báo ngay trong trận đầu tiên sau World Cup 2026.

Vozinha 'đắt show' sau chiến tích World Cup Vozinha tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt ở trận đấu quảng bá trước thềm chung kết World Cup 2026 đêm 19/7 cùng các huyền thoại như Cafu, Suker, Zanetti, Terry, Trezeguet.