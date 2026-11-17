Theo thông báo của NASA, chiến dịch mang tên “Shine Bright for Voyager’s Light-Day” (Tỏa sáng chào đón cột mốc một ngày ánh sáng của Voyager) sẽ diễn ra sau khi Mặt trời lặn ngày 17/11, theo giờ địa phương tại các quốc gia trên thế giới.

Người tham gia chỉ cần sử dụng đèn pin, đèn điện thoại hoặc các thiết bị phát sáng khác, hướng lên bầu trời và nhấp nháy theo mã Morse để tạo thành ba chữ cái V-G-R, ký hiệu đại diện cho sứ mệnh Voyager. Cụ thể, chữ V gồm ba tín hiệu nháy ngắn và một tín hiệu dài; chữ G gồm hai tín hiệu dài và một tín hiệu ngắn; chữ R gồm một tín hiệu ngắn, một tín hiệu dài và một tín hiệu ngắn.

Hình ảnh mô phỏng tàu Voyager. Ảnh: NASA/JPL-Caltech

Để thuận tiện, NASA còn cung cấp công cụ trực tuyến giúp đèn flash điện thoại tự động nhấp nháy theo đúng trình tự mã Morse, đồng thời khuyến khích người tham gia ghi lại và chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội.

Hoạt động mang tính biểu tượng này nhằm tôn vinh hành trình gần nửa thế kỷ của Voyager 1, thiết bị nhân tạo đang ở xa Trái đất nhất trong lịch sử. Theo NASA, vào khoảng 17h16 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), Voyager 1 dự kiến đạt khoảng cách 25,9 tỷ km so với Trái đất, tương đương một ngày ánh sáng.

Điều này có nghĩa ánh sáng hoặc tín hiệu vô tuyến truyền từ Trái đất sẽ mất tròn 24 giờ mới tới được tàu vũ trụ. Một tín hiệu gửi đi rồi được phản hồi ngay lập tức cũng cần tối thiểu 48 giờ để hoàn thành hành trình khứ hồi.

Mã Morse V-G-R được NASA chia sẻ. Ảnh: NASA

Được phóng ngày 5/9/1977, Voyager 1 ban đầu được thiết kế để nghiên cứu sao Mộc và sao Thổ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò hai hành tinh khí khổng lồ, con tàu tiếp tục hành trình ra những vùng không gian xa hơn.

Năm 2012, Voyager 1 trở thành tàu vũ trụ đầu tiên vượt qua ranh giới nhật quyển, tiến vào không gian liên sao. Đến nay, sau hơn 49 năm hoạt động, thiết bị vẫn tiếp tục gửi dữ liệu khoa học về Trái đất, bất chấp những thách thức ngày càng lớn về năng lượng và liên lạc.

Voyager 1 còn mang theo Đĩa ghi vàng (Golden Record), lưu giữ âm thanh, hình ảnh, âm nhạc và những lời chào bằng nhiều ngôn ngữ, được ví như thông điệp của nhân loại gửi tới những nền văn minh có thể tồn tại ngoài Trái đất.

Được biết, tàu Voyager 2, được phóng trước Voyager 1 nhưng di chuyển theo hành trình khác, dự kiến phải đến năm 2035 mới đạt khoảng cách một ngày ánh sáng.

Bên cạnh chiến dịch ánh sáng toàn cầu, NASA dự kiến tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến ngày 19/11 với các nhà khoa học và chuyên gia thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL), nhằm nhìn lại những thành tựu của sứ mệnh Voyager và thách thức duy trì hoạt động của hai con tàu trong không gian liên sao.