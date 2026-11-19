Theo NASA, ngày 18-11-2026, Voyager 1 đạt khoảng cách khoảng 25,89 tỷ km (16,09 tỷ dặm) so với Trái Đất, tương đương quãng đường ánh sáng truyền đi trong 24 giờ.

Với khoảng cách này, tín hiệu vô tuyến từ Trái Đất cần khoảng 1 ngày để đến được con tàu và mất thêm 1 ngày để truyền dữ liệu trở lại. Vì vậy, việc gửi 1 lệnh và nhận phản hồi có thể kéo dài gần 48 giờ.

Mô phỏng tàu Voyager 1 bay trong không gian liên sao. Ảnh: NASA

Được phóng ngày 5-9-1977, Voyager 1 ban đầu có nhiệm vụ khảo sát Sao Mộc và Sao Thổ. Con tàu sau đó tiếp tục hành trình ra vùng không gian bên ngoài Hệ Mặt Trời.

Tháng 8-2012, Voyager 1 vượt qua ranh giới nhật quyển, trở thành tàu vũ trụ đầu tiên đi vào không gian liên sao, khu vực nằm ngoài vùng ảnh hưởng chủ yếu của các hạt và từ trường do Mặt Trời tạo ra.

Trong quá trình hoạt động, Voyager 1 ghi nhận nhiều dữ liệu quan trọng về các hành tinh khí khổng lồ và môi trường không gian.

Năm 1990, tàu chụp bức ảnh nổi tiếng “Chấm xanh nhạt”, ghi lại Trái Đất từ khoảng cách hàng tỷ km. Hình ảnh này trở thành một trong những tư liệu đặc biệt về vị trí của nhân loại trong vũ trụ.

Tuy nhiên, cột mốc mới được thiết lập trong bối cảnh con tàu gặp trục trặc kỹ thuật. NASA cho biết từ ngày 14-11, Voyager 1 ngừng gửi dữ liệu khoa học và kỹ thuật về Trái Đất.

Các kỹ sư đang tìm nguyên nhân, trong đó tập trung kiểm tra máy tính trên tàu có nhiệm vụ tập hợp và định dạng dữ liệu trước khi truyền về Trái Đất.

Do khoảng cách quá xa, mỗi lần trao đổi tín hiệu đều mất khoảng 24 giờ cho 1 chiều, khiến quá trình chẩn đoán và khắc phục sự cố có thể kéo dài nhiều tuần.

NASA dự kiến xác nhận chính thức cột mốc 1 ngày ánh sáng vào ngày 19-11, sau khi tiếp nhận tín hiệu của tàu và đối chiếu với các phép tính quỹ đạo.

Voyager 1 là 1 trong 2 tàu thuộc chương trình Voyager. Tàu song sinh Voyager 2 được phóng ngày 20-8-1977, từng khảo sát Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương trước khi đi vào không gian liên sao năm 2018.

Theo dự tính, Voyager 2 sẽ đạt khoảng cách 1 ngày ánh sáng từ Trái Đất vào năm 2035.