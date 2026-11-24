Lê Bá Thương (áo trắng) là người gây dựng, phát triển Vovinam ở Huế. (ảnh nhân vật cung cấp)

Bền bỉ gieo những hạt giống

Ra đời năm 1938 dưới sự sáng lập của võ sư Nguyễn Lộc, Vovinam kế thừa võ thuật dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa võ học thế giới. Môn võ đề cao tinh thần thượng võ, ý chí tự cường, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Đó cũng là bản sắc Việt Võ Đạo là dùng võ để rèn người, bảo vệ chính nghĩa và giúp đỡ người khác.

Ở Huế, Vovinam từng được một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên Huế tập luyện theo kiểu người biết bày cho người chưa biết từ những năm đầu 1970. Thời kỳ đầu, hoạt động này chủ yếu diễn ra trong các nhóm nhỏ, mang tính tự nguyện, tự phát, gắn với phong trào sinh hoạt của giới trẻ đô thị miền Trung, "người biết" cũng chỉ qua lớp nhập môn rồi bày lại. Sau năm 1975, việc tập luyện dần lắng xuống. Đến năm 2007, môn võ này mới dần trở lại, gắn với hành trình của Lê Bá Thương.

Sinh năm 1981 tại xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy trước đây, Thương học võ từ năm lớp 7, theo môn phái Thiếu Lâm Nam Sơn. Năm 2003, khi học chuyên ngành võ thuật tại Trường đại học Hồng Bàng (thành phố Hồ Chí Minh), anh đến với Vovinam. Tốt nghiệp năm 2007, Thương trở về Huế, mong muốn gây dựng môn võ mình yêu thích trên quê nhà.

Võ sư Lê Bá Thương. (ảnh nhân vật cung cấp)

Những ngày đầu, Thương tự tìm địa điểm, mở lớp và tuyển sinh. Anh cùng môn sinh đến các khu dân cư, giới thiệu môn võ, vận động người theo học. Năm 2007, bộ môn Vovinam tại Thừa Thiên Huế được thành lập, ban đầu chỉ có hai huấn luyện viên và khoảng 50 học viên.

Thời gian đầu, Thương phải bỏ tiền túi, vận động thêm nhà hảo tâm để gây dựng. Lê Bá Thương kể: Hồi đó nghèo, cũng chưa được đứng vào hội nhóm nào ở địa phương nên khi có giải đấu phải lên sở xin con dấu giới thiệu mới đủ điện kiện tham gia. Xin được dấu là mừng rồi. Nhưng nhìn tiền trong túi mới chột dạ. Có lần đưa năm võ sinh dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc tại Cần Thơ, thầy trò chọn nhà trọ giá rẻ để tiết kiệm. Chưa hết, trong khi các đoàn di chuyển bằng xe riêng thì thầy trò mình lại đi bộ từ nhà trọ đến nơi thi đấu. Có buổi sáng, anh chỉ ăn bánh mì để dành tiền lo bữa ăn cho học trò. Đã có lúc muốn dừng lại, nhưng trước sự say mê của các em, anh lại tiếp tục.

Từ câu lạc bộ ban đầu, năm 2017, Hội Vovinam Thừa Thiên Huế được thành lập. Đến nay, Hội có 16 câu lạc bộ, hơn 50 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và hơn 1.000 môn sinh.

Những quả ngọt đầu tiên

Vovinam Huế phát triển cả về phong trào và thành tích thi đấu. Giai đoạn 2010-2019, các võ sinh giành 2 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 42 huy chương Đồng tại các giải toàn quốc, khu vực. Tại giải trẻ toàn quốc năm 2020, đoàn giành một huy chương Vàng, một huy chương Đồng; năm 2022 giành một huy chương Bạc và bốn huy chương Đồng.

Giai đoạn 2021-2025, Vovinam là môn thể thao trọng điểm nhóm 3 duy nhất được tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây, nay là thành phố Huế tập trung đầu tư, tạo điều kiện xây dựng lực lượng vận động viên và nâng cao chất lượng huấn luyện.

Tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên Hội tham dự với danh nghĩa chính thức Vovinam thành phố Huế. Trong lần ra quân này, Vovinam thành phố Huế đã giành được hai huy chương Đồng. Đây là bước tiến của môn võ từng được gây dựng từ phong trào, nay có huy chương ở sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Các võ sinh Vovinam Huế dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. (ảnh nhân vật cung cấp)

Nói về thành tích này, Lê Bá Thương cho biết: “Đó là kết quả của những cố gắng không ngừng. Trong đó có mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương trong quá trình tập luyện”.

Ngoài thi đấu, Vovinam góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, thể thao ở Huế. Võ sinh biểu diễn tại Festival Huế và nhiều sự kiện địa phương, giới thiệu môn võ mang bản sắc Việt đến người dân, du khách. Hội cũng phối hợp tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em.

Hai tấm huy chương Đồng chưa phải đích, nhưng là thành quả đáng ghi nhận. Từ những lớp võ nhỏ đến đội tuyển ở đấu trường toàn quốc, Vovinam Huế đang có thêm cơ sở hướng đến những mục tiêu xa hơn. Trên đất Cố đô, môn võ mang tinh thần Việt tìm được chỗ đứng bằng sự bền bỉ của người gieo hạt và khát vọng tiếp nối của các thế hệ võ sinh.