Lê Thị Hiền lần thứ 2 liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Chụp màn hình

Ở hạng cân 60–65 kg nữ, Lê Thị Hiền vượt qua Cẩm Giang của Lâm Đồng tại bán kết để giành quyền vào tranh HCV với Yến Nhi của Đà Nẵng.

Bước vào trận chung kết, Hiền chủ động tấn công ngay từ những tình huống đầu tiên. Võ sĩ Thanh Hóa liên tiếp thực hiện các đòn chân số 3, tạo sức ép lên đối thủ nhưng chưa thể sớm ghi điểm.

Sang hiệp hai, Lê Thị Hiền tận dụng cơ hội vươn lên dẫn trước 1-0. Duy trì sự tập trung trong thời gian còn lại, cô bảo vệ thành công lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc, mang về HCV cho Vovinam Thanh Hóa.

Lê Thị Hiền hoàn thành mục tiêu giành HCV dù không được thi đấu ở hạng cân sở trường.

Thành tích này càng đáng ghi nhận khi Hiền phải nâng lên thi đấu ở hạng 60–65 kg nữ, không phải hạng cân sở trường. Vượt qua thử thách, cô có lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội, sau lần đăng quang tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Tiếp nối thành công của đồng đội, Phạm Thị Kiều Oanh thi đấu ấn tượng ở hạng cân 65–70 kg nữ. Sau chiến thắng trước Hồng Nhung của Hà Nội tại bán kết, Oanh bước vào trận chung kết gặp Kim Ngân của Vĩnh Long.

Hiệp đầu diễn ra khá cân bằng, song võ sĩ Thanh Hóa biết cách tạo lợi thế khi vươn lên dẫn 1-0. Sang hiệp hai, Kiều Oanh nâng tỷ số lên 2-0, từng bước nắm quyền chủ động.

Càng thi đấu, Oanh càng thể hiện sự tự tin và hiệu quả trong các tình huống ra đòn. Cô giành chiến thắng chung cuộc 5-0, đoạt HCV và khép lại ngày thi đấu thành công của Vovinam xứ Thanh.

Phạm Thị Kiều Oanh mang về tấm HCV thứ 4 cho Vovinam Thanh Hóa tại Đại hội năm nay. Ảnh: Chụp màn hình

Với hai tấm HCV trong ngày 19/11, Vovinam Thanh Hóa kết thúc hành trình tại Đại hội năm nay với 12 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ, giành vị trí thứ nhì toàn đoàn. Bốn VĐV giành HCV là Nguyễn Thị Sử, Trương Quốc Tuấn, Lê Thị Hiền và Phạm Thị Kiều Oanh.

Lê Văn Lợi (áo xanh) và các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực và giành HCB nội dung Đồng đội nam lớn, môn Judo.

Ở môn Judo, các VĐV Lê Văn Lợi, Nguyễn Văn Nam và Phạm Như Hiến mang về HCB nội dung đồng đội nam lớn sau những nỗ lực đáng ghi nhận.

Thi đấu vòng tròn với các đội TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, Thanh Hóa gặp khó khăn khi để thua đội chủ nhà ở lượt ra quân. Tuy nhiên, các võ sĩ xứ Thanh đã vượt qua áp lực, lần lượt thắng Đồng Nai và Đồng Tháp trong hai lượt đấu còn lại để giành HCB.

Ngày 20/11, Judo Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở nội dung biểu diễn. Sau lễ khai mạc Đại hội ngày 21/11, nhiều môn thi đấu có sự góp mặt của các VĐV xứ Thanh sẽ diễn ra, hứa hẹn bùng nổ thành tích.

Với 2 HCV và 1 HCB giành được trong ngày 19/11, đoàn thể thao Thanh Hóa nâng tổng thành tích tại Đại hội lên 31 huy chương, gồm 5 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ.