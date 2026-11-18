Trương Quốc Tuấn giành HCV đầy cảm xúc ở nội dung đối kháng hạng 70-75 kg nam. (Ảnh chụp màn hình)

Trong ngày 18/11, đoàn Thanh Hóa giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ ở các môn Vovinam, Judo và đua thuyền.

Thi đấu ở hạng cân 70-75 kg nam, Trương Quốc Tuấn vượt qua đối thủ đến từ Đồng Tháp với tỷ số 3-0 tại bán kết, giành quyền vào tranh HCV với võ sĩ Xuân Nhật của Đà Nẵng.

Trận chung kết diễn ra trong thế trận thận trọng khi cả hai võ sĩ đều chủ động thăm dò, chờ cơ hội ghi điểm. Phải đến hiệp thứ ba, Quốc Tuấn mới có điểm số đầu tiên để vươn lên dẫn trước.

Kịch tính được đẩy cao khi trọng tài phải tham khảo kỹ video hỗ trợ trước khi xác định Xuân Nhật ghi được một điểm gỡ hòa. Kết thúc ba hiệp chính với tỷ số 1-1, hai võ sĩ bước vào hiệp phụ, thi đấu theo thể thức “điểm vàng”.

Quốc Tuấn ăn mừng cảm xúc cùng ban huấn luyện.

Trong thời khắc quyết định, Quốc Tuấn đã thi đấu xuất sắc hơn để giành chiến thắng, bước lên bục cao nhất. Tấm HCV là dấu ấn đáng nhớ của võ sĩ trẻ sinh năm 2007, đồng thời tiếp nối thành công của Nguyễn Thị Sử, mang về HCV thứ hai cho Vovinam và HCV thứ ba cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Ở hạng cân 75-80 kg nam, Bùi Anh Tuấn cũng có một ngày thi đấu nỗ lực. Võ sĩ Thanh Hóa vượt qua đối thủ Đà Nẵng với tỷ số 2-0 ở bán kết, trước khi gặp Điểu Trung của TP Hồ Chí Minh trong trận chung kết.

Trái với sự thận trọng ở trận chung kết hạng cân 70-75 kg nam, cuộc đối đầu giữa Bùi Anh Tuấn và Điểu Trung diễn ra sôi nổi ngay từ những giây đầu tiên, với nhiều pha ra đòn liên tiếp. Võ sĩ chủ nhà thi đấu áp đảo và giành chiến thắng chung cuộc, Bùi Anh Tuấn của Thanh Hóa khép lại giải đấu với tấm HCB.

Anh Tuấn giành HCB cho Vovinam Thanh Hóa. (Ảnh chụp màn hình)

Với 1 HCV và 1 HCB trong ngày 18/11, Vovinam Thanh Hóa nâng tổng thành tích tại Đại hội lên 2 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ.

Ở môn Judo, Lý Thị Thùy Linh đóng góp thêm một HCĐ nội dung đối kháng dưới 78kg nữ sau chiến thắng 1-0 trong trận tranh huy chương.

Lý Thị Thuỳ Linh (phải) mang về thêm 1 HCĐ cho Judo Thanh Hóa.

Ngày 19/11, các VĐV Judo Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở những nội dung đồng đội, quyết tâm giành thành tích cao hơn và hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương.

Trước đó, trong sáng 18/11, VĐV Lục Anh Thư giành HCĐ nội dung 500m K1 nữ môn đua thuyền. Đây là tấm huy chương thứ hai của đua thuyền Thanh Hóa tại Đại hội, sau HCĐ nội dung 1.000m K4 nam giành được ngày 17/11.

Với 4 huy chương giành được trong ngày 18/11, đoàn thể thao Thanh Hóa nâng tổng thành tích lên 27 huy chương, gồm 3 HCV, 10 HCB và 15 HCĐ.