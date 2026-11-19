Vận động viên Trần Thanh Vy nhận huy chương vàng hạng cân 80 đến 85kg nam môn Vovinam.

Ở trận chung kết hạng cân 80 đến 85kg nam môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, vận động viên Trần Thanh Vy đã có chiến thắng knock out trước trước vận động viên Nguyễn Hải Lâm (Nghệ An).

Hôm nay, các vận động viên Vovinam An Giang tiếp tục tranh tài ở 3 nội dung, gồm: Nguyễn Bá Hào hạng cân trên 85kg, Nguyễn Thị Diễm My hạng cân 65kg, Trần Thanh Ngân hạng cân 70kg.

Đến nay, đoàn thể thao An Giang đã đoạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, đang tạm xếp vị trí 22/36 tỉnh, thành, ngành tham dự đại hội.