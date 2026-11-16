Vovinam mang HCV đầu tiên về cho thể thao Quảng Ngãi tại Đại hội toàn quốc

Võ sĩ Đinh Trường Giang trên bục nhận Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thanh Vỹ

Sáng 16.11, theo thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, võ sĩ Đinh Trường Giang đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn Thể thao Quảng Ngãi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, sau chiến thắng ở nội dung đối kháng hạng cân 65kg nam môn Vovinam.

Trong trận chung kết, Đinh Trường Giang thể hiện bản lĩnh, nền tảng thể lực cùng chiến thuật thi đấu hợp lý. Với lối đánh chủ động, khả năng tấn công sắc bén và phòng thủ chắc chắn, võ sĩ Quảng Ngãi đã vượt qua đối thủ để giành ngôi vô địch, mang về tấm HCV quý giá cho đoàn thể thao tỉnh nhà.

Chiến thắng của Đinh Trường Giang không chỉ ghi dấu nỗ lực tập luyện, thi đấu bền bỉ của cá nhân võ sĩ mà còn tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các vận động viên Quảng Ngãi tại kỳ Đại hội năm nay.

Đội tuyển Vovinam tỉnh Quảng Ngãi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thanh Vỹ

Trước đó, Đoàn Thể thao Quảng Ngãi cũng đã ghi dấu ấn với những thành tích đáng chú ý ở các môn võ thuật. Trong đó, Huy chương Bạc (HCB) đầu tiên thuộc về bộ tứ vận động viên Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Trần Thị Thảo Nhân ở nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate. Vận động viên Lương Bá Tá tiếp tục mang về HCB ở hạng cân 75kg môn Kickboxing.

Bên cạnh đó, các vận động viên Quảng Ngãi còn giành được những tấm Huy chương Đồng (HCĐ) ở các môn Muay và Kickboxing, góp phần nâng cao thành tích chung của đoàn.

Tấm HCV của Đinh Trường Giang được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực, sự tự tin cho các vận động viên Quảng Ngãi trong những ngày tranh tài tiếp theo, hướng đến mục tiêu hoàn thành và vượt chỉ tiêu huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.