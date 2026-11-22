Màn trình diễn đẹp mắt của các thành viên Câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Vovinam (Võ Việt Nam) do võ sư Nguyễn Lộc sáng lập năm 1938, trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết tinh hoa của nhiều môn phái võ thuật trong và ngoài nước.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Vovinam được biết đến với hệ thống kỹ thuật phong phú, kết hợp giữa rèn luyện thể chất, ý chí và đạo đức. Với triết lý xuyên suốt “luyện võ, rèn trí, dưỡng đức”, môn võ hướng người tập đến tinh thần tự chủ, nhân ái, kỷ luật và trách nhiệm.

Hiện nay, Vovinam đã có mặt tại nhiều quốc gia, trở thành một trong những môn võ Việt Nam có sức lan tỏa trên trường quốc tế.

Tại Thái Nguyên, Vovinam bắt đầu được đưa vào tập luyện từ năm 2010. Thời điểm đó, đây vẫn là môn thể thao khá mới mẻ đối với người dân địa phương. Với những bài quyền đẹp mắt, kỹ thuật đối kháng linh hoạt và phương pháp tập luyện phù hợp với nhiều lứa tuổi, Vovinam nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người yêu thích võ thuật, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Anh Đàm Long Vũ, Huấn luyện viên Câu lạc bộ Vovinam tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Giá trị lớn nhất mà môn võ mang lại cho người tập là sức khỏe, khả năng tự vệ, ý chí, tính kỷ luật và sự hoàn thiện nhân cách.

Còn anh Nguyễn Ngọc Đức, sinh viên K60, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), chia sẻ: Tôi lựa chọn Vovinam vì đây là môn võ mang đậm bản sắc võ thuật Việt Nam, đề cao tinh thần võ đạo, giúp tôi rèn luyện thể chất, hoàn thiện nhân cách.

Ngay trong năm đầu thành lập, các thành viên Vovinam Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã tham gia Giải vô địch Vovinam các tỉnh miền Bắc lần thứ I năm 2010, tổ chức tại Hà Nội.

Các vận động viên Thái Nguyên giành được 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, xếp thứ 7 trong tổng số 24 đoàn tham dự. Những tấm huy chương đầu tiên đã củng cố niềm tin cho những người yêu thích võ thuật, tạo động lực để nhiều người lựa chọn Vovinam làm môn thể thao rèn luyện thường xuyên.

Đây cũng là cơ sở để bộ môn Vovinam được thành lập vào năm 2011 và trở thành đơn vị thành viên của Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Các thành viên bộ môn Vovinam Thái Nguyên trong giờ tập luyện.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 60 câu lạc bộ Vovinam, với hơn 120 huấn luyện viên và trên 4.000 người tập luyện hằng ngày. Trong số đó, có hàng chục người đạt trình độ Hoàng đai II, Hoàng đai III, số còn lại có trình độ từ Hoàng đai I trở xuống.

Hoạt động tập luyện Vovinam đã có mặt ở hầu khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Nhiều địa phương, đơn vị, đặc biệt là các trường học, đã thành lập câu lạc bộ và duy trì hoạt động tập luyện thường xuyên.

Bên thảm tập, em Trần Cẩm Tú, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sigma (phường Gia Sàng), cho biết: Em tham gia tập luyện Vovinam từ khi học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Nhờ tập luyện, em thấy mình khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dẻo dai và có sức bền tốt hơn. Em cũng tự tin hơn khi xử lý các tình huống trong cuộc sống.

Xác định học sinh, sinh viên là lực lượng nòng cốt để duy trì và phát triển phong trào lâu dài, bộ môn Vovinam Thái Nguyên lựa chọn hướng đi trọng tâm là đưa môn võ vào trường học. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Vovinam lan tỏa rộng rãi, hình thành lực lượng võ sinh đông đảo và duy trì hoạt động ổn định của các câu lạc bộ.

Hiện nay, hơn 95% câu lạc bộ Vovinam trên địa bàn tỉnh được thành lập tại các cơ sở giáo dục, từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến cao đẳng, đại học. Hàng chục trường học các cấp đã đưa Việt Võ đạo vào các hoạt động thể thao nội khóa, ngoại khóa.

Đối với các cơ sở giáo dục, việc thành lập và duy trì câu lạc bộ Vovinam giúp đa dạng hóa hoạt động giáo dục thể chất, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên sau giờ học.

Bên cạnh những môn thể thao quen thuộc, các em có thêm lựa chọn phù hợp với sở thích, năng lực, đồng thời rèn luyện sự tự tin thông qua quá trình tập luyện và biểu diễn.

Vovinam còn chú trọng giáo dục tinh thần tôn sư trọng đạo, đoàn kết, trung thực và ý thức vượt khó. Đây là những phẩm chất có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của mỗi học sinh, sinh viên.

Vì vậy, việc đưa Việt Võ đạo vào trường học cũng mở rộng các hoạt động thể thao, bổ sung phương thức giáo dục kỹ năng sống, định hướng cho thế hệ trẻ hình thành lối sống tích cực, có trách nhiệm.

Để phong trào Vovinam tiếp tục phát triển, thời gian tới, bộ môn tập trung mở rộng hoạt động tại các trường học, địa phương và câu lạc bộ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng vận động viên năng khiếu. Cùng với đó là nâng cao chất lượng huấn luyện, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tập huấn chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, duy trì các hoạt động giao lưu, thi đấu.

Những giải pháp này hướng tới xây dựng lực lượng kế cận, duy trì sức sống của phong trào và lan tỏa sâu rộng hơn tinh thần võ Việt trên địa bàn tỉnh.