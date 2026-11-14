Vovinam lan tỏa tinh thần võ đạo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Tại nhà riêng trên phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Đại tá phi công, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Năm, nguyên Phó trưởng Khoa Chiến thuật, Chiến dịch, Học viện Phòng không - Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) kể lại cho chúng tôi những câu chuyện hào hùng về các trận chiến trên không, bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Là phi công bắn rơi 2 chiếc máy bay F-4 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại tá Trần Văn Năm vẫn vẹn nguyên cảm xúc của những trận không chiến sinh tử...