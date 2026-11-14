Vovinam lan tỏa tinh thần võ đạo, khơi dậy niềm tự hào dân tộc
Sáng 14.11, tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM), môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc. Không chỉ mở màn cho những ngày tranh tài sôi nổi, buổi lễ còn để lại dấu ấn đặc biệt với tiết mục võ nhạc giàu cảm xúc, lan tỏa tinh thần võ đạo và nhắc nhớ về đạo lý tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/vovinam-lan-toa-tinh-than-vo-dao-khoi-day-niem-tu-hao-dan-toc.html