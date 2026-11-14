Vovinam khởi tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
Ngày 14-11, môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Chánh Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh), với sự tham gia của khoảng 800 thành viên gồm cán bộ đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước.
Diễn ra từ ngày 14 đến 19-11, môn Vovinam có 26 bộ huy chương được trao, gồm 12 bộ nội dung thi quyền và 14 bộ nội dung đối kháng nam, nữ. Đây là một trong những môn võ thuật nhận được sự quan tâm tại Đại hội, quy tụ nhiều đơn vị có phong trào Vovinam phát triển mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Long, Hà Nội và Quân đội.
Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ nam tranh tài tại 8 hạng cân từ trên 45kg đến 90kg; nữ thi đấu ở 6 hạng cân từ trên 45kg đến 75kg. Trong khi đó, nội dung thi quyền có nhiều hình thức tranh tài phong phú như đơn luyện, song luyện, đa luyện vũ khí, quyền đồng đội và đòn chân tấn công.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Trưởng Ban tổ chức môn Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, khẳng định Vovinam không chỉ là môn thể thao thi đấu mà còn là di sản võ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và những giá trị nhân văn.
Ban tổ chức kỳ vọng các cuộc tranh tài sẽ góp phần phát huy giá trị võ đạo, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đồng thời, đội ngũ trọng tài được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tính công tâm, khách quan, chính xác và công bằng trong từng trận đấu, nội dung thi.
Đáng chú ý, kết quả thi đấu tại Đại hội lần này còn là căn cứ quan trọng để giới chuyên môn đánh giá thực lực các đơn vị, rà soát lực lượng và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, chuẩn bị cho Giải vô địch Vovinam thế giới năm 2027 tại Algeria. Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp tranh tài, khẳng định vị thế của các địa phương mà còn mở ra cơ hội để những gương mặt nổi bật tiến gần hơn tới đấu trường quốc tế.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nội dung quyền đồng đội nữ Long hổ quyền và vòng loại hai hạng cân đối kháng nam. Trong buổi chiều cùng ngày, chương trình thi đấu tiếp tục với nội dung đòn chân tấn công nam, các trận bán kết, chung kết đối kháng và lễ trao thưởng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vovinam-khoi-tranh-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-1765911.html