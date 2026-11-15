Vovinam Hà Nội và hành trình săn vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ gần 100 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, cùng tranh tài ở 14 nội dung huy chương. Cuộc đua được dự báo hấp dẫn với sự góp mặt của những đơn vị có thế mạnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.