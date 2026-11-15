Vovinam Hà Nội và hành trình săn vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
Bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đội Vovinam Hà Nội mang theo quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, với mục tiêu giành 2 tấm Huy chương vàng. Và ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, võ sĩ Đình Sơn đã mang về tấm Huy chương vàng quý giá, tạo cú hích tinh thần quan trọng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vovinam-ha-noi-va-hanh-trinh-san-vang-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-246261115221739221.htm