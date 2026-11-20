Chất lượng chuyên môn đã nâng cao

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam, diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần. Đây là dịp để các địa phương đánh giá kết quả đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao; đồng thời là cơ hội để các vận động viên khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu sau nhiều năm tập luyện.

Trong số các môn tranh tài ở Đại hội, môn Vovinam đang thu hút sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều đoàn võ thuật có chất lượng cao.

Đoàn Vovinam đến từ TP Cần Thơ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Theo ông Nguyễn Bình Định, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam TP Hồ Chí Minh, môn Vovinam tại Đại hội năm nay có 24 trong tổng số 36 đoàn thể thao của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia, với gần 800 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Ban tổ chức đã đưa vào chương trình thi đấu 26 bộ huy chương; đồng thời quy định mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 50% số nội dung thi đấu. Điều này buộc các đoàn phải tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn những vận động viên có khả năng cạnh tranh thành tích cao nhất.

Đánh giá về tương quan lực lượng, ông Nguyễn Bình Định cho rằng, so với những kỳ đại hội trước, khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa các đoàn đang dần thu hẹp. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều địa phương đã tăng cường đầu tư cho Vovinam, từ phong trào học đường, lực lượng vũ trang đến hệ thống đào tạo vận động viên thành tích cao. Sự phát triển này tạo ra những chuyển biến rõ nét về chất lượng chuyên môn.

“Trước đây, một số đoàn có thể tạo ra khoảng cách khá lớn về trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương đã đầu tư bài bản, sở hữu lực lượng vận động viên có năng lực tương đối đồng đều. Vì vậy, để giành được một tấm huy chương Vàng ở cả nội dung thi quyền lẫn đối kháng, vận động viên phải nỗ lực hết mình và thể hiện phong độ tốt nhất”, ông Nguyễn Bình Định nhận định.

Ở nhóm nội dung thi quyền, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế của những đơn vị có truyền thống, sở hữu nhiều vận động viên từng giành thành tích cao tại các giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, các đoàn Quân đội, Thanh Hóa và Vĩnh Long cũng có sự tiến bộ đáng kể, từng bước tạo ra thế cạnh tranh với những đơn vị mạnh.

Trong khi đó, nội dung đối kháng ghi nhận sự phát triển nổi bật của Thanh Hóa, địa phương sở hữu nhiều vận động viên có kỹ thuật tốt, khả năng thi đấu đồng đều. Bên cạnh TP Hồ Chí Minh và Quân đội, đoàn Công an nhân dân cũng tham dự với lực lượng đông đảo, thể hiện sự đầu tư và quyết tâm nâng cao thành tích. Đồng Tháp cùng một số địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng có những gương mặt đủ khả năng cạnh tranh huy chương.

Ông Nguyễn Hồng Quì, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Võ đạo TP Hồ Chí Minh, cho biết lực lượng tham dự của Thành phố có khoảng 40 thành viên, gồm huấn luyện viên, vận động viên chính thức và dự bị. Đội tuyển chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu, hướng đến mục tiêu giành thành tích cao ở cả hai nhóm nội dung thi quyền và đối kháng.

Các vận động viên Vovinam thể hiện nội dung đối kháng dành cho nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

“Chúng tôi xác định thi quyền là thế mạnh của Vovinam TP Hồ Chí Minh, vì vậy các vận động viên đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc, duy trì tinh thần quyết tâm cao. Mục tiêu của đội tuyển là phát huy tốt nhất năng lực chuyên môn, phấn đấu giành huy chương vàng ở những nội dung thế mạnh, đóng góp vào thành tích chung cho thể thao Thành phố”, ông Nguyễn Hồng Quì chia sẻ.

Không chỉ TP Hồ Chí Minh, đoàn Vovinam Cần Thơ cũng đặt mục tiêu cao tại kỳ Đại hội lần này. Theo ông Diệp Xuân Mẫn, đại diện đoàn Vovinam TP Cần Thơ, đội tuyển có 25 vận động viên tham gia 18 nội dung, gồm 6 nội dung thi quyền và 12 nội dung đối kháng, chia đều cho nam và nữ.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện từ sớm. Đội tuyển đã tổ chức các đợt tập huấn ngắn hạn tại Đồng Tháp, Đồng Nai và tập huấn dài hạn tại TP Hồ Chí Minh trong khoảng một tháng trước khi bước vào tranh tài.

Quá trình tập huấn giúp các vận động viên nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và khả năng thích nghi với những điều kiện thi đấu khác nhau. Ban huấn luyện cũng chú trọng rèn luyện tâm lý, giúp các vận động viên duy trì sự tập trung và ổn định phong độ.

Theo ông Diệp Xuân Mẫn, phần lớn vận động viên Cần Thơ tham dự Đại hội đều từng đạt thành tích tại các giải vô địch quốc gia. Với lực lượng này, đội tuyển đặt mục tiêu phấn đấu nằm trong tốp 3 đơn vị dẫn đầu toàn quốc.

“Đây là mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, với quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm của từng vận động viên, chúng tôi kỳ vọng đội tuyển sẽ thi đấu thành công, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Cần Thơ”, ông Diệp Xuân Mẫn cho biết.

Cạnh tranh trên “đường đua” huy chương

Với Nguyễn Hoàng Tấn, vận động viên đội tuyển Vovinam TP Hồ Chí Minh, Đại hội Thể thao toàn quốc mang ý nghĩa rất đặc biệt vì bốn năm mới tổ chức một lần. Vì vậy, Tấn xác định việc chuẩn bị không chỉ dừng lại ở nâng cao thể lực mà phải hoàn thiện từng động tác kỹ thuật, rèn luyện tâm lý và khả năng thích nghi với môi trường thi đấu.

Theo Nguyễn Hoàng Tấn, nội dung thi quyền đòi hỏi vận động viên phải kết hợp nhiều yếu tố, từ quyền pháp, bộ pháp, cước pháp đến sức mạnh, tốc độ và tính nghệ thuật. Mỗi bài biểu diễn có thời lượng tương đối ngắn nhưng vận động viên phải thể hiện sự chính xác, dứt khoát và phối hợp nhịp nhàng trong từng động tác.

Cuộc tranh tài bộ môn Vovinam tại Đại hội lần này là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và thành quả tập luyện, góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của võ đạo Vovinam.

“Trong thể thao, rất khó dự đoán trước kết quả bởi thành tích còn phụ thuộc vào phong độ và khả năng thể hiện của từng vận động viên. Tôi luôn đặt mục tiêu thi đấu hết mình, phát huy tốt nhất năng lực chuyên môn để xứng đáng với công sức tập luyện, đồng thời đóng góp vào thành tích chung của đoàn TP Hồ Chí Minh”, Nguyễn Hoàng Tấn chia sẻ.

Vận động viên Trần Ngọc Khiết Thuần đến từ đoàn Vovinam TP Cần Thơ cũng chia sẻ: "Em có 10 năm gắn bó với Vovinam và em cũng ba năm liên tiếp từ năm 2023 - 2025 đạt được huy chương Vàng tại các giải đấu toàn quốc ở nội dung biểu diễn. Em cùng các đồng đội đã tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và sẽ nỗ lực hết mình trong từng phần thi; quyết tâm phát huy tốt nhất khả năng để đạt được thành tích cao nhất, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Cần Thơ”, Khiết Thuần chia sẻ.

Vận động viên Trần Ngọc Khiết Thuần đến từ đoàn Vovinam TP Cần Thơ.

Bên cạnh những vận động viên giàu kinh nghiệm, Đại hội còn là cơ hội để các gương mặt trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm. Vận động viên trẻ Phan Ngọc Thùy Trang, thuộc đoàn Vovinam Công an Nhân dân, là một trong những gương mặt mới lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Trang cho biết đã bắt đầu tập luyện Vovinam từ khi còn học tiểu học, đến nay em đã có 12 năm gắn bó với môn võ này.

Tham gia nội dung quyền cá nhân, Thùy Trang đặt mục tiêu phấn đấu vào top 3 để mang về huy chương cho đoàn Công an Nhân dân. “Đằng sau mỗi bài biểu diễn là rất nhiều mồ hôi, nước mắt và những nỗ lực trong tập luyện. Vovinam đã giúp em phát triển về thể chất, rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh vượt qua thử thách. Dù kết quả tại Đại hội như thế nào, em cũng sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất”, Thùy Trang chia sẻ.

Vận động viên trẻ Phan Ngọc Thùy Trang thuộc đoàn Vovinam Công an Nhân dân.

Cùng với sự chuẩn bị của các đoàn và vận động viên, công tác tổ chức thi đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng chuyên môn tại Đại hội. Theo ông Nguyễn Bình Định, một trong những điểm mới đáng chú ý của môn Vovinam năm nay là việc áp dụng hệ thống chấm điểm điện tử không dây nhằm nâng cao tính chính xác, khách quan và minh bạch.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chủ trương tổ chức phần lớn các trận đấu tại một sân thi đấu tập trung nhằm thuận lợi cho công tác điều hành, giám sát và quản lý chuyên môn. Việc bố trí này góp phần bảo đảm tính công bằng, khách quan trong thi đấu, tạo điều kiện để các vận động viên phát huy tối đa năng lực, qua đó bảo đảm mỗi tấm huy chương phản ánh đúng trình độ chuyên môn, quá trình rèn luyện và nỗ lực của từng vận động viên.