Vosco lãi quý III giảm 42%, cổ phiếu VOS vẫn cách xa vùng giá đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Vosco ghi nhận doanh thu thuần 739 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Vosco ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm khoảng 42% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu, ở mức 22,3%, xuống khoảng 596 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 73% lên 143 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,3%, gần gấp đôi mức 9,7% của quý III/2025.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 87,4 tỷ đồng, tăng 78,9% so với cùng kỳ. Dù vậy, doanh thu tài chính giảm 72%, còn 3,7 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính tăng 78,4%, lên 19,9 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay ở mức 11,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Vosco báo lãi sau thuế 76,9 tỷ đồng, giảm 41,6% so với mức 131,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính đến từ nền so sánh cao, khi quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi khoảng 98 tỷ đồng từ việc thanh lý tàu Vosco Star. Trong quý III năm nay, lợi nhuận khác chỉ đạt 2,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vosco đạt 2.370 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,5 tỷ đồng, tăng khoảng 39%; lợi nhuận trước thuế đạt 148,7 tỷ đồng, tăng 42%.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ vận tải tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Doanh thu mảng này đạt gần 1.997 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu bán hàng hóa giảm 42,3%, còn 373,4 tỷ đồng.

Sự thay đổi cơ cấu doanh thu cho thấy hoạt động vận tải đang đóng vai trò ngày càng lớn trong kết quả kinh doanh của Vosco. Theo giải trình của doanh nghiệp, tăng trưởng mảng này có đóng góp từ việc bổ sung các tàu hàng rời cỡ Supramax theo hình thức đầu tư và thuê, gồm Vosco Starlight, Vosco Sunlight, Vosco Jubilant, Vosco Prosper, Vosco Defender, Vosco Trader, Vosco Unity, Vosco Ocean, cùng tàu hóa chất Đại Vinh.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 284,6 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 151 tỷ đồng, so với 7,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, Vosco đặt mục tiêu doanh thu 4.851 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 275,5 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 48,9% kế hoạch doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Áp lực tăng tốc trong quý cuối năm vì vậy vẫn đáng kể, đặc biệt khi doanh thu bán hàng hóa suy giảm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vosco đạt gần 3.995 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Tiền và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 820,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tăng 6,8%, lên 1.913 tỷ đồng; tổng dư nợ vay đạt khoảng 805,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 30,4 tỷ đồng lên 162 tỷ đồng. Khoản phải thu khách hàng ngắn hạn đạt 388,8 tỷ đồng, với hai khách hàng lớn chiếm khoảng 62% tổng số dư này.

Những chỉ tiêu trên cho thấy bên cạnh sự cải thiện về hiệu quả vận tải, Vosco vẫn cần kiểm soát chi phí tài chính, quản lý công nợ và cân đối dòng tiền trong quá trình mở rộng đội tàu.

Trên thị trường, dữ liệu tại phiên 22/10 cho thấy VOS giao dịch quanh mức 12.100 đồng/cp. Trước đó, vào cuối tháng 7/2026, cổ phiếu này từng lùi về sát mệnh giá 10.000 đồng/cp, sau khi giảm gần một nửa so với vùng 18.000 đồng/cp hồi đầu tháng 3, thuộc vùng thấp nhất một năm.

Diễn biến này cho thấy giá cổ phiếu không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh từng quý mà còn chịu tác động từ kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vọng ngành vận tải biển, chi phí đầu tư đội tàu và tính bền vững của lợi nhuận.