Voọc chà vá chân nâu quý hiếm xuất hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã

Đàn Voọc chà vá chân nâu vừa xuất hiện tại Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Ngày 6/10, Vườn Quốc gia Bạch Mã ghi nhận sự xuất hiện của một đàn Voọc chà vá chân nâu gồm khoảng 4 cá thể , khẳng định giá trị đa dạng sinh học phong phú của khu bảo tồn này.

Đàn Voọc chà vá chân nâu trên mới tới khu vực này, sống quây quần trên những ngọn cây cao tại tại khu vực đỉnh núi Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, khu vực đỉnh là nơi thường xuyên xuất hiện của loài Voọc chà vá chân nâu. Các kết quả nghiên cứu của Vườn trong giai đoạn 2019–2020 cho thấy, tính từ Km8 tuyến đường lên Bạch Mã trở lên khu vực đỉnh có khoảng 6 đàn Voọc chà vá chân nâu sinh sống, với quy mô trung bình từ 5 đến 12 cá thể mỗi đàn.

Số lượng đàn Voọc chà vá chân nâu này là 4 con.

Voọc chà vá chân nâu là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES2. Việc ghi nhận sự hiện diện của loài linh trưởng quý hiếm này cho thấy môi trường sống tự nhiên trong hệ sinh thái của Vườn đang được bảo tồn hiệu quả.

Vườn Quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối dãy Trường Sơn Bắc, có địa hình trải dài từ vùng núi thấp đến đai cao 1.712m với hệ sinh thái phong phú trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Thống kê tính đến năm 2026 cho thấy, tại Vườn có sự hiện diện của 2.465 loài thực vật và nấm (bao gồm 2.132 loài thực vật bậc cao và 333 loài nấm lớn), cùng 2.326 loài động vật thuộc các nhóm thú, chim, bò sát, ếch nhái, côn trùng và cá.