Vòng tròn Chính sách và hệ sinh thái dữ liệu khoa học – kỹ thuật

Chiến lược Dữ liệu Quốc gia đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 50.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức có năng lực quản trị, phân tích và khai thác dữ liệu; đào tạo kỹ năng dữ liệu, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 300.000 lượt người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, Việt Nam hướng tới hình thành đội ngũ tối thiểu 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt và có hơn 50 cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, chuyên ngành liên quan đến khoa học dữ liệu, quản trị dữ liệu, AI, điện toán hiệu năng cao và an ninh dữ liệu.

Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga, ban chủ trì Hội thảo Chiến lược dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an.

Theo Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển Lê Nguyễn Thiên Nga, sự phát triển của dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang mở rộng đáng kể khả năng hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Dữ liệu có thể được thu thập ở quy mô lớn hơn, cập nhật nhanh hơn và phân tích bằng những công cụ có khả năng nhận diện các mối quan hệ phức tạp.

Từ cách tiếp cận này, Viện Quản trị Chính sách và Bộ Công an đã thúc đẩy cấu trúc “Vòng tròn Chính sách” nhằm phát triển hệ sinh thái dữ liệu khoa học – kỹ thuật hiện đại, bền vững, kết nối nghiên cứu, công nghệ, doanh nghiệp, tài chính và hoạch định chính sách.

Một ví dụ thực tiễn cho xu hướng dữ liệu tác động vào quyết định tài chính là việc VietinBank triển khai khoản vay liên kết bền vững (SLL) trong năm 2026. Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực, VietinBank xác định phát triển bền vững là trọng tâm xuyên suốt, đồng thời đã xây dựng Khung Tài chính Bền vững, triển khai tín dụng xanh và tài trợ cho các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

Năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của VietinBank đạt gần 53.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm mở rộng nguồn vốn dài hạn và kinh nghiệm về tài chính bền vững.

Ông Trần Hoài Nam - Phó giám đốc Khối KHDN VietinBank nhấn mạnh SLL là một công cụ tài chính bền vững linh hoạt, giúp gắn trực tiếp hiệu quả tài chính với kết quả thực hiện các mục tiêu ESG của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, VietinBank đưa ESG vào kế hoạch trung và dài hạn, gắn với hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và tăng trưởng. Khung Tài chính Bền vững của ngân hàng được Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy và có tác động lớn”. Theo ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VietinBank, SLL là công cụ tài chính bền vững linh hoạt, giúp gắn hiệu quả tài chính với kết quả thực hiện các mục tiêu ESG của doanh nghiệp.

Ở góc độ rộng hơn, khi dữ liệu về năng lượng, phát thải, hiệu quả sản xuất, công nghệ và ESG được chuẩn hóa, ngân hàng không chỉ sử dụng dữ liệu để báo cáo mà còn có thể trở thành một “nút dữ liệu” của nền kinh tế xanh, hỗ trợ quyết định phân bổ vốn.

Theo logic của “Vòng tròn Chính sách”, dữ liệu tạo ra tri thức; tri thức thúc đẩy công nghệ; công nghệ nâng cao năng lực doanh nghiệp; năng lực doanh nghiệp hấp thụ vốn và tạo ra tác động mới. Những tác động đó tiếp tục tạo ra dữ liệu, qua đó cung cấp đầu vào cho chính sách.

Đây là sự chuyển dịch từ quản lý dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu và xa hơn là kiến tạo phát triển bằng tri thức. Mục tiêu đến năm 2045, khi tối thiểu 90% quyết định, chính sách quan trọng được xây dựng, đánh giá và dự báo trên cơ sở phân tích dữ liệu và AI, sẽ đặt nền tảng cho một hệ thống quản trị có khả năng liên tục học hỏi và điều chỉnh từ dữ liệu thực tiễn.