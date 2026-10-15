Vòng tay yêu thương: Ấm áp những giai điệu tri ân

Từ chiếc nôi gia đình với vòng tay dịu dàng của bà, sự chở che của mẹ cho đến mái trường có cô giáo ân cần dìu dắt, tuổi thơ của mỗi chúng ta đều lớn lên trong sự bao bọc vẹn tròn ấy. Hòa chung mạch cảm xúc tri ân tháng 10, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sản xuất sẽ gửi đến quý khán giả món quà nghệ thuật thật đặc biệt mang chủ đề: Vòng tay yêu thương.

3 MC Tuệ Minh - Thảo Nguyên - Trâm Anh (Bồ Câu) dẫn dắt chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Vòng tay yêu thương”, gửi đến khán giả những câu chuyện ấm áp về bà, mẹ và cô giáo. Ảnh: Minh Huệ

Đồng hành cùng khán giả bước vào không gian âm nhạc sâu lắng và ấm áp tuần này là bộ 3 MC nhí duyên dáng: Tuệ Minh, Thảo Nguyên và diễn viên nhí Trâm Anh (Bồ Câu), bằng phong cách dẫn chuyện tự nhiên, truyền cảm cùng những câu hỏi gợi mở: Từ ký ức về những món ăn bà làm, những câu chuyện cổ tích bà kể, cho đến lời nhắn nhủ hãy thử một lần hỏi mẹ “Mẹ ơi, hồi nhỏ mẹ từng mơ ước điều gì?”.

3 MC sẽ làm nhịp cầu kết nối khán giả, gặp gỡ những giọng ca nhí giàu cảm xúc: Thảo Ly, Candy Ngọc Hà, Hoàng My cùng chị em song ca San San - An An. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép ký ức trong trẻo, khắc họa trọn vẹn lòng biết ơn của con trẻ trước tình thương bao la của bà, mẹ và cô giáo.

Hoàng My trình bày ca khúc Lời cô, nhạc Đặng Hưng, lời Phạm Hiến, gợi nhớ những lời dạy ân cần, yêu thương của cô giáo trên hành trình khôn lớn. Ảnh: Minh Huệ

Xuyên suốt 25 phút phát sóng, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ đưa người xem đi qua 4 cung bậc giai điệu vừa ngọt ngào, sâu lắng vừa tươi vui, rộn ràng. Mở màn chương trình, giọng hát mộc mạc, truyền cảm của Thảo Ly trong ca khúc “Nội tôi” (sáng tác: Đình Văn) sẽ đưa khán giả tìm về hình ảnh người bà tần tảo với mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay ấm áp và tình yêu thương con cháu vẹn nguyên theo năm tháng.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Candy Ngọc Hà mang đến những giai điệu da diết, chạm đến trái tim qua ca khúc “Ước mơ của mẹ” (sáng tác: Hứa Kim Tuyền), giúp các bạn nhỏ thấu hiểu hơn những hy sinh thầm lặng của mẹ - người đã gác lại những ước mơ thuở thiếu thời để dệt nên tương lai bình yên cho con.

Rời vòng tay mẹ để bước vào cánh cổng trường học, khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh “người mẹ hiền thứ hai” qua tiếng hát trong sáng của Hoàng My với ca khúc “Lời cô” (nhạc: Đặng Hưng; lời: Phạm Hiến), gợi nhớ những lời động viên giản dị như “Con thử lại nhé”, “Không hiểu thì mạnh dạn hỏi” đã tiếp thêm sự tự tin cho học trò trên hành trình trưởng thành. Khép lại chương trình là âm hưởng trong trẻo, tươi sáng của ca khúc “Cánh én tuổi thơ” (sáng tác: Phạm Tuyên) qua màn kết hợp ăn ý giữa San San và An An, vẽ nên hình ảnh những ước mơ tuổi thơ được nâng niu từ vòng tay của bà, mẹ và cô để tự tin tung cánh bay vào bầu trời hòa bình, rộng lớn.

San San - An An thể hiện ca khúc Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, lan tỏa thông điệp yêu thương, hòa bình và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ. Ảnh: Minh Huệ

Thông qua những khúc ca giàu tính nhân văn cùng sự tung hứng nhịp nhàng của 3 MC, chương trình khéo léo gửi gắm thông điệp giáo dục sâu sắc đến các em nhỏ trước thềm ngày 20-10. Đôi khi vì sự gần gũi mỗi ngày mà chúng ta ngập ngừng chưa nói lời yêu thương, nhưng chỉ một cái ôm thật chặt, một cuộc điện thoại hỏi thăm bà ở xa, hay câu “Con yêu mẹ”, “Con cảm ơn cô” cũng đủ làm những người phụ nữ thân yêu ấm lòng. Và hơn hết, món quà đẹp đẽ nhất khiến bà, mẹ và cô giáo hạnh phúc mỗi ngày chính là nhìn thấy các con chăm ngoan, lễ phép, biết lắng nghe và nỗ lực tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua.

Thảo Ly thể hiện ca khúc Nội tôi, sáng tác Đình Văn, khơi gợi hình ảnh người bà tần tảo, yêu thương con cháu bằng những hy sinh thầm lặng. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Vòng tay yêu thương” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45 chủ nhật, ngày 18-10 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.