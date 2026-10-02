Vòng tay nhân ái: Xót xa cảnh người bố nghèo nuôi 3 con trong khốn khó

Gần ba tháng kể từ ngày chị Hồ Thị Hiền (SN 1988) qua đời, căn nhà của anh Nguyễn Văn Đoài (thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng) vẫn chìm trong sự vắng lặng. Trước di ảnh người vợ, anh Đoài lặng người, gương mặt hằn sâu nỗi đau sau một mất mát quá đột ngột.

Ngày hôm ấy, chị Hiền theo chồng lên rừng nấu ăn cho nhóm thợ chặt keo. Cơn động kinh bất ngờ tái phát khiến chị ngã xuống lòng suối. Không ai kịp phát hiện để cứu chị. Đến khi được tìm thấy, mọi chuyện đã quá muộn. Với anh Đoài, từ ngày ấy, cuộc sống là những ngày tập quen với sự thiếu vắng của người vợ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi theo cách như thế.

Cảnh hiu quạnh trong căn nhà của anh Đoài sau ngày vợ mất.

Anh Nguyễn Văn Đoài chia sẻ: “Vợ chồng lấy nhau, cả một đời chật vật, nghèo khó. Đi làm được đồng nào, tôi đều gom góp chữa trị căn bệnh động kinh cho vợ, nhưng rồi cũng không lành. Đến khi mái nhà tình thương - mơ ước lớn nhất của gia đình nhờ sự chung tay của cộng đồng vừa mới hoàn thành, thì cô ấy lại nhắm mắt xuôi tay”.

Trước di ảnh người vợ, gương mặt anh Đoài hằn sâu nỗi đau và sự khắc khổ. Những ký ức về chặng đường 17 năm vợ chồng cùng nhau vượt qua nghèo khó lần lượt trở về. Ngày ấy, anh Nguyễn Văn Đoài và chị Hồ Thị Hiền tìm thấy nhau giữa những nhọc nhằn của cuộc sống, rồi nên duyên vợ chồng từ sự đồng cảm, sẻ chia.

Anh Đoài sức khỏe yếu, chỉ làm được những công việc nhẹ; chị Hiền lại mang trong mình căn bệnh động kinh. Hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu từng ngày. Rồi ba người con lần lượt chào đời, những khoản chi tiêu, chuyện học hành và tiền thuốc men khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật.

Anh Nguyễn Văn Đoài một mình chăm lo cho ba người con trong khi sức khỏe không tốt.

Giờ đây, anh Đoài một mình chăm lo cho ba người con trong khi sức khỏe vốn không tốt. Em Nguyễn Thị Cẩm Tú đang học lớp 11, Nguyễn Thị Trà My học lớp 6, còn bé Nguyễn Thị Quỳnh Anh mới 22 tháng tuổi. Với các con, sự thiếu vắng của mẹ hiện hữu trong từng sinh hoạt thường ngày, từ bữa cơm, việc học đến những khoảnh khắc trước đây luôn có mẹ bên cạnh.

Em Nguyễn Thị Trà My - lớp 6A4, Trường TH&THCS Sơn Hồng chia sẻ: “Ngày trước, mỗi lần đi học về là em đã thấy cơm nóng mẹ nấu sẵn, chờ ăn cùng. Ngày nào em cũng được ngủ cùng mẹ... Giờ không còn mẹ bên cạnh, em rất buồn và nhớ”.

Anh Nguyễn Văn Đoài vất vả chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con.

Cách đây hai năm, ngôi nhà tình thương do cộng đồng chung tay xây dựng cứ ngỡ sẽ thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Nào ngờ, người vợ hiền lại đột ngột ra đi. Anh Đoài phải vừa làm cha, vừa làm mẹ để chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con trong sự lóng ngóng, vụng về.

Bà Hồ Thị Hiên - Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng) chia sẻ: “Phụ nữ nuôi con một mình đã cực, nay anh Đoài gánh vác nuôi ba đứa trẻ lại càng vất vả hơn gấp bội. Công việc của anh không ổn định, thu nhập bấp bênh, tương lai mấy đứa nhỏ thật sự rất mịt mờ. Nhiều đêm con út sốt cao đột ngột, anh phải gõ cửa nhờ bà con xóm giềng phụ đưa cháu đi viện.”

Không chỉ lo toan cho tương lai của ba đứa con thơ, anh Đoài còn trĩu nặng nỗi lo cho người cha, người mẹ già yếu đang nằm liệt giường cần chăm sóc. Các anh em cũng cảnh ngộ nghèo khó nên chẳng thể sẻ chia thêm cho bốn bố con anh.

Anh Nguyễn Văn Đoài lặng lẽ chăm sóc người mẹ già.

Từ ngày vắng bóng mẹ, em Nguyễn Thị Cẩm Tú phải thay mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc hai em để sẻ chia gánh nặng với bố. Thế nhưng, giữa gia cảnh túng thiếu và sự chênh vênh khi không còn mẹ bên cạnh, trong lòng em luôn mang một nỗi lo âu trăn trở: có lẽ sẽ phải gác lại ước mơ học hành, nhường chút chi phí ít ỏi ấy cho tương lai của các em.

“Em sẽ cố gắng học xong lớp 12, rồi kiếm việc làm phụ giúp bố. Em nghỉ học thì bố chỉ cần nuôi 2 em nữa thôi. Khi kiếm được tiền, em sẽ gửi cho bố nuôi các em và sửa lại ngôi nhà” - em Nguyễn Thị Cẩm Tú chia sẻ.

Mẹ không còn, nhà lại nghèo, em Nguyễn Thị Cẩm Tú đang có ý định đi làm để nhường tiền học cho các em.

Chị Nguyễn Thị Nở - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hồng thông tin: “Gia đình anh Nguyễn Văn Đoài thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng bà con xóm giềng đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ bốn bố con. Tuy nhiên, để lo cho tương lai lâu dài của các cháu, gia đình rất cần sự đồng hành và chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái”.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Anh Nguyễn Văn Đoài, thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0984.966.148. Email: chuyendeht@gmail.com Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: anh Nguyễn Văn Đoài, thôn Đông Hồng, xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh).