Vòng tay nhân ái: Thương cảm gia đình nghèo gặp sóng gió bệnh tật

Chị Đàm Thị Lĩnh (SN 1988, TDP 8, phường Nam Hồng Lĩnh) mang trong mình căn bệnh động kinh. Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của chị luôn bị bao trùm bởi nỗi bất an trước những cơn co giật bất chợt, nhất là sau những lần chị ngã vào bếp lửa, bị bỏng nước sôi. Bởi vậy, mỗi khi chị bước chân ra khỏi nhà, mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Diên (SN 1949), sống ở căn nhà bên cạnh, lại tất tả đi theo để trông chừng, phòng khi chị lên cơn.

Ngôi nhà tình thương được hỗ trợ xây dựng cho bố mẹ chồng chị Đàm Thị Lĩnh trước đây, nay là nơi sinh sống của vợ chồng chị và các con.

Bà Diên cho hay: “Vợ chồng tôi ở sát vách nhà các con. Ông nhà thì bị tai biến nhiều năm nay, tôi cũng đã già yếu, chẳng làm được việc gì nặng nhọc. Nhưng vì lo con dâu phát bệnh bất ngờ, tôi vẫn phải cố gắng trông chừng. Con đi đâu, dẫu chỉ là ra vườn hái rau hay cắt cỏ, tôi cũng phải kè kè đi theo sau. Lỡ con lên cơn mà ngã, tôi còn kịp đỡ lấy hoặc hô hoán người giúp đỡ”.

Căn bệnh mãn tính thường xuyên hành hạ chị Lĩnh, có khi vài ngày lại lên cơn một lần, thậm chí nhiều lần trong ngày. Chị phải dùng thuốc hằng ngày để kiểm soát bệnh tình. Những lúc sức khỏe tạm ổn, chị lại ngồi bên chiếc máy khâu, tỉ mỉ may vá, sửa chữa quần áo cho người quen, hàng xóm. Công việc chỉ mang lại vài chục nghìn đồng mỗi ngày, nhưng cũng là nguồn thu nhập ít ỏi giúp chị trang trải cuộc sống.

16 năm trước, chị Lĩnh nên duyên vợ chồng với anh Lê Văn Lợi, một người đàn ông hiền lành, chân chất. Hai con người cùng cảnh khó khăn nương tựa vào nhau, mong vun đắp một mái ấm bình yên. Thế nhưng, khi 2 người con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình càng thêm chật vật, trong khi căn bệnh của chị Lĩnh ngày một ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và khả năng lao động.

Mẹ chồng thường xuyên đi theo để canh chừng những cơn co giật bất ngờ của con dâu.

Khó khăn chồng chất khi cách đây hai tháng, anh Lợi phải nhập viện cấp cứu vì phình mạch máu não. Để có kinh phí điều trị, gia đình chạy vạy khắp nơi, cầm cố cả căn nhà, nhờ người thân, bạn bè gom góp mới đủ tiền đặt được 1 trong 3 stent cần thiết. Dù đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe anh suy yếu rõ rệt. Công việc thợ hàn – nguồn thu nhập chính của gia đình đành bỏ dở. Trong khi đó, chị Lĩnh cũng không có đủ sức khỏe để làm việc thường xuyên. Gánh nặng sinh hoạt, viện phí và việc học hành của các con vì thế càng trở nên quá sức đối với gia đình.

Nghẹn ngào nhắc lại chuyện cũ, chị Đàm Thị Lĩnh tâm sự: “Khi biết số tiền chữa trị quá lớn, chồng tôi từng nhất quyết không chịu lên bàn mổ vì sợ gia đình kiệt quệ. Lần này, may mắn nhờ ơn mọi người giúp đỡ, anh mới qua khỏi, nhưng tương lai phía trước biết tính sao đây? Tiền đâu để lo cho chồng tiếp tục chữa bệnh, lo cho các con ăn học, trong khi bản thân tôi còn chẳng thể tự chăm sóc nổi mình? Giờ phút này, thực sự tôi không biết phải xoay xở ra sao, không biết nương tựa vào đâu”.

Khi sức khoẻ ổn định, chị Lĩnh lại sửa quần áo để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nợ cũ chưa trả dứt, gánh nặng áo cơm và học phí của 2 đứa con năm nay lên lớp 6, lớp 10 lại đè nặng lên vai chị Đàm Thị Lĩnh. Đáng lo hơn cả là gia đình vẫn cần hàng trăm triệu đồng để anh Lợi tiếp tục điều trị, đặt 2 stent còn lại theo kế hoạch. Với hoàn cảnh hiện tại, số tiền ấy vượt xa khả năng của vợ chồng chị Lĩnh. Hy vọng chữa bệnh cho chồng vì thế vẫn đang dang dở, trong khi gia đình gần như không còn khả năng xoay xở.

Bà Trần Thị Hương, Chi hội Phụ nữ TDP 8, phường Nam Hồng Lĩnh chia sẻ: “Hoàn cảnh của vợ chồng chị Đàm Thị Lĩnh, anh Lê Văn Lợi khiến bà con lối xóm ai cũng thương cảm. Dù người thân có một số người sống gần đó, nhưng hoàn cảnh cũng còn nhiều khó khăn nên không thể giúp đỡ được nhiều. Tôi đã nhiều lần chứng kiến chị Lĩnh lên cơn co giật nên càng thấu hiểu những vất vả mà gia đình đang phải đối mặt. Chi hội Phụ nữ TDP 8 cùng bà con lối xóm vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên, nhưng trước những khó khăn quá lớn của gia đình, sự giúp đỡ ấy vẫn còn hạn chế. Chúng tôi mong gia đình sẽ nhận được thêm sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chị Đàm Thị Lĩnh một mình chăm sóc chồng mắc bệnh và các con đang tuổi ăn học.

Ông Nguyễn Trí Bằng - Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tích cực phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể để kêu gọi sự chung tay từ những tấm lòng nhân ái gần xa. Với hộ gia đình vừa nghèo khó vừa liên tiếp chịu biến cố bệnh tật như vợ chồng chị Lĩnh, anh Lợi, họ thực sự rất khó tự vươn lên nếu không có sự tiếp sức kịp thời từ cộng đồng”.

Giữa những bộn bề của bệnh tật và khó khăn, gia đình chị Đàm Thị Lĩnh đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng để anh Lợi có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, 2 con có điều kiện học tập, còn chị Lĩnh vơi bớt nỗi lo cơm áo. Mọi sự giúp đỡ sẽ là nguồn động lực to lớn, thắp lên ngọn lửa hy vọng giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Chị Đàm Thị Lĩnh, tổ dân phố 8, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Hoặc Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0984.966.148 Email: chuyendeht@gmail.com Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Chị Đàm Thị Lĩnh, tổ dân phố 8, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).