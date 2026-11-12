Vòng tay người lính chắp cánh những ước mơ

Em Phạm Thị Trúc Lam rạng rỡ khi được tiếp thêm động lực trên hành trình học tập

Vòng tay nâng đỡ cho em

Theo chân những người lính quân hàm xanh Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đến thăm các gia đình được đơn vị nhận hỗ trợ, chúng tôi tìm đến nhà em Phạm Thị Trúc Lam ở tổ 19, Trường Phúc, phường Bắc Nha Trang.

Cô sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Khánh Hòa đón chúng tôi bằng câu chuyện rộn ràng về giảng đường, về những buổi đi làm thêm và ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Lam hôm nay, ít ai hình dung em đã trải qua một tuổi thơ nhiều mất mát. Khi Lam chưa đầy 2 tuổi, mẹ qua đời vì bạo bệnh.

Năm 2017, người cha cũng tử nạn trong chuyến đi biển mưu sinh, để lại hai chị em bơ vơ. Sau những biến cố liên tiếp, mái ấm gia đình không còn đủ đầy, cuộc sống của các em càng thêm chật vật.

Năm đó, chị gái Lam là Phạm Thị Ngọc Lành mới học lớp 8. Cha mất, Lành đành gác lại việc học, đi làm kiếm tiền nuôi em. Ở cái tuổi đáng lẽ vẫn được đến trường, vui chơi như bao bạn bè, cô bé đã phải sớm tìm cách mưu sinh, chăm sóc em gái và quyết tâm để em gái mình phải có tương lai tươi sáng.

Tuổi thơ Lam như con chim non thiếu thốn tình thương, hơi ấm của bậc sinh thành. Đến tuổi cắp sách đến trường, em luôn mong mỏi một lời động viên, một vòng tay âu yếm của mẹ, cha như bao bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần nhìn thấy các bạn được đưa đón đến trường, em lại chạnh lòng. Những lúc ấy, em chỉ biết kể với chị. Thương em gái, Lành dỗ dành, cố giấu nỗi xót xa của chính mình.

Trong cuộc đời mỗi người có những điều không thể lựa chọn, như nơi mình sinh ra, hoàn cảnh gia đình hay những mất mát phải đối mặt. Hai chị em Trúc Lam cũng đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi quẩn quanh trong vòng tròn không có ánh sáng.

Thế rồi, giữa chông chênh ấy, những tấm lòng nhân ái đã tìm đến. Năm 2023, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Bóng nhận đỡ đầu Trúc Lam trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Mỗi tháng, em được hỗ trợ 1 triệu đồng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.

Tình thương ấy còn được tiếp nối bằng một mái nhà mới. Từ sự vận động các nguồn lực, hai chị em được trao tặng căn nhà "Mái ấm biên cương". Ngôi nhà cấp 4, có diện tích 36m² với tổng kinh phí cùng trang thiết bị sinh hoạt trị giá khoảng 160 triệu đồng.

Lần đầu bước chân vào nhà mới, Lam cứ ngỡ mình đang mơ. Em sợ chỉ cần tỉnh giấc, mái ấm vừa có được sẽ lại tan biến như một điều chưa từng có thật. Sau những năm tháng thiếu vắng tình thân, ngôi nhà đã cho hai chị em Lam một nơi để trở về, một mái ấm để chở che và hơn hết là niềm tin rằng các em không đơn độc trên hành trình phía trước.

"Em biết ơn mọi người đã giúp đỡ, trao cho em cũng như những bạn nhỏ mồ côi khác một cuộc đời thứ hai…", Trúc Lam bày tỏ.

Điều xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim

Một cuộc đời được nâng đỡ đôi khi bắt đầu từ việc có người sẵn lòng nắm lấy bàn tay mình trong những lúc khó khăn nhất. Như mỗi loài hoa đều có mùa nở rộ, Lam cũng đã tìm thấy mùa hoa của riêng mình sau những tháng ngày được chở che. Và từ mái ấm được dựng xây bằng tình thương, cô gái mồ côi đã có thể yên tâm bước vào giảng đường Đại học.

Theo Trung tá QNCN Phạm Thị Đào, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, lần đầu thấy Lam, trong ánh mắt ấy là khát vọng về sự đổi đời, mơ ước về một tương lai tươi sáng.

"Điều khiến chúng tôi vui và xúc động nhất là Lam luôn giữ được ý chí vươn lên, không đầu hàng trước hoàn cảnh. Mỗi lần trở lại thăm, thấy em trưởng thành, học tập tiến bộ, sống lạc quan và biết nỗ lực vì tương lai của mình, chúng tôi càng cảm thấy những việc mình làm có ý nghĩa. Mong rằng Lam sẽ vững bước, sau này trở thành người có ích, góp sức xây dựng quê hương", Trung tá QNCN Phạm Thị Đào chia sẻ.

Từ câu chuyện của Trúc Lam, có thể thấy giá trị của những chương trình an sinh xã hội mà đơn vị triển khai không chỉ nằm ở sự hỗ trợ trước mắt, mà còn ở những đổi thay trong cuộc sống và niềm tin được vun đắp trong lòng Nhân dân. Cứ như vậy, một điều tốt đẹp ban đầu đang âm thầm nối tiếp bằng nhiều điều tốt đẹp khác…

Những hoạt động đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên hành trình học tập và trưởng thành.

Đại tá Vũ Ngọc Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cho biết, trong 5 năm thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", giai đoạn 2021 - 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp vận động kinh phí xây dựng 75 căn nhà "Mái ấm Biên cương"; 11 "Nhà tình thương"; 2 "Nhà Đại đoàn kết".

Chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng" được duy trì hiệu quả với tổng kinh phí huy động hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, trực tiếp hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng cho 67 em, đóng góp hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ 44 em khác thông qua Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng…

"Các cháu cũng như con em mình, vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn được sẻ chia, nâng đỡ bằng tình thương và trách nhiệm của người lính. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các hoạt động đến những bản làng vùng sâu, vùng xa, để có thêm nhiều phụ nữ, trẻ em được tiếp sức, vươn lên và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn", Đại tá Vũ Ngọc Đoàn nói.

Theo Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức hơn 700 buổi tập huấn, truyền thông về chủ quyền biển, đảo, an ninh biên giới; vận động hơn 20 tỷ đồng trao học bổng, xe đạp, phương tiện sinh kế, bảo hiểm y tế, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân khó khăn. Những chuyến thăm, phần quà dịp Tết, mái ấm được dựng xây đã mang hơi ấm sẻ chia đến phụ nữ, trẻ em và các gia đình nơi vùng biển, đảo….

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì sâu rộng, thực chất, hướng về những địa bàn còn nhiều khó khăn. Qua đó vun đắp thế trận lòng dân vững chắc từ chính những mái nhà, bản làng nơi tuyến biển, biên cương.

Cũng như bầu trời, cuộc sống chẳng thể mãi âm u. Cơn mưa rồi sẽ tạnh, những khoảng trời trong xanh sẽ xuất hiện, chỉ là đôi khi con người cần một bàn tay nâng đỡ để đủ vững vàng đi qua những ngày giông gió.

Trên hành trình ấy, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái, đưa nguồn lực, cơ hội và niềm tin đến với phụ nữ, trẻ em để từ những bàn tay được nắm lấy hôm nay, thêm nhiều cuộc đời có cơ hội đổi thay, thêm nhiều ước mơ được chắp cánh.