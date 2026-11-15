Vòng Tập huấn Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026
Sáng 15/11/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra Vòng Tập huấn Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 12 đội thi.
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Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gallery/chum-anh--vong-tap-huan-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-nam-2026-566457.htm