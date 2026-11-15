Vòng Tập huấn Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026

Tự động hóa ngày càng phổ biến trong sản xuất, kinh doanh, đòi hỏi nguồn nhân lực có tư duy công nghệ và khả năng làm chủ thiết bị. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với giáo dục trong đào tạo STEM, robotics và trí tuệ nhân tạo (AI), gắn lý thuyết với thực hành và nhu cầu doanh nghiệp.