53+

52+

51+

50+

49+

48+

47+

46+

45+

44+

43+

42+

41+

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Vòng Tập huấn nằm trong khuôn khổ Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện

Vòng Tập huấn là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì và Tạp chí Công Thương phối hợp tổ chức thực hiện.

Tham gia chương trình có ông Phan Thế Thắng - Phó Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban Thư ký - Biên tập, Tạp chí Công Thương, Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi; Nhà báo, đạo diễn Trương Công Tú; cùng đại diện Ban Tổ chức, giảng viên và thành viên các đội thi.

Sau 03 tuần triển khai Vòng Sơ khảo trực tuyến, với hai hoạt động “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” và “Sản phẩm truyền thông sáng tạo”, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của hàng trăm nghìn cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng các sản phẩm truyền thông sáng tạo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 14 đội thi xuất sắc đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và Đoàn Thanh niên tham gia Vòng Tập huấn.

Các đội thi đến từ 14 đơn vị gồm Trường Đại Học Lạc Hồng; Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; Trường Đại học Luật Hà Nội; Đại học Phenikaa; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Mở Hà Nội; Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; Trường Đại học Đông Đô; và Trường Đại học Vinh.