Khi mỗi giọng hát mang một câu chuyện riêng

Tiếp nối hai ngày thi trước, ngày thi thứ ba vòng Sơ khảo 2 mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng qua ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Mỗi dòng nhạc đặt ra những yêu cầu riêng: Thính phòng đòi hỏi nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, sự chuẩn xác trong xử lý tác phẩm; dân gian cần sự tinh tế trong cảm xúc và khả năng thể hiện bản sắc truyền thống; còn nhạc nhẹ là không gian để thí sinh bộc lộ cá tính, phong cách và khả năng làm chủ sân khấu.

Các thành viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: Phạm Hùng

Điểm đáng chú ý trong ngày thi là sự khác biệt về xuất phát điểm, kinh nghiệm và cách tiếp cận sân khấu của các thí sinh. Có những giọng ca được đào tạo bài bản, có người đến với cuộc thi từ niềm đam mê và mong muốn thử sức. Mỗi người lựa chọn một cách thể hiện riêng, từ ca khúc dự thi đến phong thái biểu diễn, tạo nên bức tranh nhiều màu sắc.

Ở tuổi 16, Chu Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục (Hà Nội), là một trong những thí sinh còn khá mới với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Chưa từng theo học tại cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Trang mới có lần thứ hai tham gia một cuộc thi ca hát. Trước đó, em từng thử sức tại cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc và hiện vẫn đang tiếp tục hành trình này.

Đến với Tiếng hát Hà Nội 2026, Trang không giấu sự hồi hộp khi đứng trước những thí sinh có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng biểu diễn. Tuy nhiên, em xem đây là cơ hội để thử thách bản thân, học hỏi và khám phá khả năng của mình. "Mỗi lần đứng trên sân khấu cũng là dịp để em tiếp nhận góp ý, rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Bên cạnh mong muốn được học hỏi, em cũng hy vọng có thể giành một giải thưởng tại cuộc thi", Trang chia sẻ.

Thí sinh Chu Quỳnh Trang lần đầu đến với sân khấu Tiếng hát Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trong khi đó, Lê Thị Ngân, sinh viên năm cuối Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dù từng biểu diễn tại một số sân khấu nhỏ nhưng đây cũng là lần đầu tiên tham gia một cuộc thi ca hát. Sự khác biệt về quy mô sân khấu khiến Ngân không tránh khỏi hồi hộp. Thay vì đặt ra mục tiêu quá cụ thể, nữ sinh xác định nỗ lực qua từng vòng và cố gắng tiến sâu nhất có thể.

Với Ngân, việc chuẩn bị cho phần thi không chỉ dừng ở kỹ thuật thanh nhạc. Ca khúc được lựa chọn là tác phẩm Ngân yêu thích từ lâu, nhưng để trình diễn tốt, em phải trải qua quá trình học hỏi, rèn luyện cách xử lý. Trang phục và phong thái biểu diễn cũng được chú trọng nhằm tạo nên hình ảnh phù hợp với cá tính, cảm nhận thẩm mỹ của bản thân. Qua từng vòng thi, Ngân mong muốn hoàn thiện hơn cả giọng hát lẫn khả năng làm chủ sân khấu.

Cuộc cạnh tranh ngày càng hấp dẫn

Nếu vòng Sơ khảo 1 chủ yếu giúp Ban giám khảo nhận diện chất giọng, màu sắc âm nhạc và phong cách của thí sinh thông qua phần trình diễn không nhạc đệm, thì vòng Sơ khảo 2 đặt ra yêu cầu cao hơn. Khi thể hiện trọn vẹn ca khúc cùng nhạc đệm, thí sinh có điều kiện bộc lộ rõ hơn kỹ thuật, khả năng xử lý tác phẩm, cá tính âm nhạc và bản lĩnh sân khấu.

Mỗi thí sinh một phong cách, cá tính riêng. Ảnh: Phạm Hùng

NSND Hà Thủy, thành viên Ban giám khảo, cho biết sự khác biệt giữa hai vòng thi giúp các giám khảo có thêm cơ sở đánh giá năng lực của thí sinh. Ở vòng này, ngoài chất giọng, Ban giám khảo còn xem xét sự phù hợp giữa ca khúc được lựa chọn với khả năng của từng người, cách xử lý tác phẩm và tố chất nghệ thuật được thể hiện qua phần trình diễn.

Theo NSND Hà Thủy, việc lắng nghe trọn vẹn ca khúc đòi hỏi Ban giám khảo phải tập trung, cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Mục tiêu là đánh giá đúng năng lực, tránh bỏ sót những giọng hát tốt, đồng thời lựa chọn được các thí sinh thực sự có tố chất và tiềm năng để bước tiếp vào những vòng sau.

Đánh giá về chất lượng thí sinh trong vòng Sơ khảo 2, NSND Hà Thủy bày tỏ sự hào hứng trước nhiều gương mặt có giọng hát tốt, ngoại hình sáng và phong cách biểu diễn thu hút. Chất lượng thí sinh ở ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ tương đối đồng đều; mỗi dòng đều có những nhân tố triển vọng. Điều này tạo nên sự cạnh tranh đa dạng, thay vì tập trung vào một dòng nhạc hay một kiểu giọng hát nhất định.

Các thí sinh tranh tài tại ngày thi thứ ba thuộc vòng Sơ khảo 2 Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hùng

Với hơn 750 hồ sơ đăng ký dự thi, Tiếng hát Hà Nội 2026 cho thấy sức hút đối với những người yêu âm nhạc, đặc biệt là các giọng ca trẻ. Theo NSND Hà Thủy, cuộc thi là nơi để thí sinh thể hiện cá tính âm nhạc, nuôi dưỡng ước mơ và tìm kiếm cơ hội phát triển trên con đường nghệ thuật.

Khi bước vào những vòng thi tiếp theo, yêu cầu dành cho thí sinh sẽ ngày càng cao. Giọng hát tốt là điều kiện cần, nhưng để tạo dấu ấn, mỗi người còn phải lựa chọn ca khúc phù hợp, đầu tư cho cách dàn dựng và thể hiện phong thái sân khấu thuyết phục. Những phần thi trong ngày thứ ba không chỉ cho thấy sự đa dạng của các giọng ca mà còn hé lộ cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa những gương mặt trẻ khát khao chinh phục sân khấu Tiếng hát Hà Nội.