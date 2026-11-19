Sức nóng từ cuộc cạnh tranh 239 thí sinh

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, vòng Sơ khảo 1 “Tiếng hát Hà Nội 2026” ghi nhận hơn 750 thí sinh đăng ký dự thi bằng hai hình thức biểu diễn trực tiếp và gửi video. Cuộc thi thu hút đông đảo người yêu ca hát, với sự đa dạng về phong cách, màu sắc âm nhạc và chất lượng chuyên môn. Nhiều giọng ca triển vọng, có cá tính âm nhạc riêng đã được phát hiện, tạo nên diện mạo phong phú cho mùa giải năm nay.

Thí sinh tham gia vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Kết thúc vòng Sơ khảo 1, Ban giám khảo chọn 239 thí sinh chính thức bước tiếp vào vòng Sơ khảo 2, gồm 193 thí sinh vượt qua vòng thi và 46 thí sinh được đặc cách. Đây là chặng tranh tài có tính cạnh tranh cao khi các thí sinh phải nỗ lực để giành 60 tấm vé vào vòng Bán kết, tương đương gần 4 thí sinh cạnh tranh cho mỗi suất đi tiếp.

Ngay từ buổi sáng ngày đầu tiên, không khí tại điểm thi đã trở nên náo nhiệt với sự có mặt của đông đảo thí sinh. Người tranh thủ luyện thanh, người rà soát lại phần nhạc đệm, người chuẩn bị trang phục, kiểm tra tiết mục trước giờ bước lên sân khấu. Phía sau mỗi phần trình diễn là sự chuẩn bị nghiêm túc, niềm háo hức và cả áp lực trước một vòng thi có yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Ban giám khảo vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Đồng hành cùng các thí sinh trong vòng thi này là Hội đồng Ban giám khảo gồm: NSND Thái Bảo (Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam); Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Tiến sĩ, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Tiến sĩ, nhà báo Bùi Thị Phương Đông (Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, Giảng viên thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Thiếu tá, ca sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội).

Tại vòng Sơ khảo 2, thí sinh lựa chọn một trong ba phong cách âm nhạc: Thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Khác với vòng thi trước, thí sinh trình bày trọn vẹn một ca khúc với sự hỗ trợ của nhạc đệm hoặc nhạc beat. Đây là điều kiện để các giọng ca thể hiện rõ hơn kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, phong cách biểu diễn và cá tính nghệ thuật.

Những màn trở lại và khát vọng bứt phá

Ngay trong buổi thi mở màn vòng Sơ khảo 2 “Tiếng hát Hà Nội 2026”, sân khấu cuộc thi đã ghi nhận sự hội tụ đầy hứng khởi giữa những tài năng trẻ lần đầu thử sức và những giọng ca giàu bản lĩnh sân khấu trở lại chinh phục bản thân.

Thí sinh thể hiện tài năng tại vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Đại diện cho lớp thí sinh trẻ đầy triển vọng, thí sinh Đỗ Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, học sinh Trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi tinh thần tự lập và niềm đam mê ca hát bền bỉ.

Dù gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, năng khiếu âm nhạc của Quỳnh Chi đã được thầy cô phát hiện từ năm 7 tuổi và bồi đắp qua hàng loạt sân chơi phong trào, giúp em giành nhiều giải thưởng uy tín như giải Nhất hội thi Sơn ca cấp thành phố năm lớp 9, giải Nhất Tiếng hát Phượng Hồng (Hải Phòng), Huy chương bạc toàn quốc Yoshine Music Festival 2026 và mới đây là tấm vé vào vòng Chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc.

Chỉ mới làm quen với việc học thanh nhạc chuyên nghiệp khoảng 3 tháng gần đây dưới sự dẫn dắt của giảng viên Phạm Thu Huyền, nữ sinh 17 tuổi quyết định rẽ hướng từ dân gian sang thử sức với dòng nhạc Thính phòng qua nhạc phẩm Bóng cây Kơ-nia, tác phẩm mang âm hưởng dân gian giao thoa, rất phù hợp với quãng chuyển giọng của em.

Thí sinh dự thi dòng nhạc dân gian. Ảnh: Thụy Du

Nếu Quỳnh Chi mang đến sức trẻ tươi mới, thì Bùi Trọng Hoàn (25 tuổi, cựu sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) lại thể hiện quyết tâm “lột xác” mạnh mẽ. Theo đuổi phong cách Dân gian và Thính phòng, sau khi tốt nghiệp đại học, Trọng Hoàn hoạt động với tư cách ca sĩ tự do và thường xuyên biểu diễn phục vụ các chương trình của nhiều cơ quan, địa phương.

Từng hai năm liên tiếp lọt vào vòng Bán kết "Tiếng hát Hà Nội" mùa giải 2023 và 2024, nam ca sĩ cho biết những trải nghiệm dày dặn từ cuộc thi đã giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm chuyên môn lẫn bản lĩnh sân khấu để vượt qua rào cản tâm lý.

Trở lại mùa giải 2026 trong cảm giác vừa hồi hộp vừa quyết tâm, Trọng Hoàn giữ bí mật về phần chuẩn bị mới mẻ của mình, hướng tới mục tiêu chinh phục những vòng thi cao nhất.

Thí sinh tham dự vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Thí sinh thể hiện cá tính trong phần thi của mình. Ảnh: Thụy Du

Cũng mang theo khát vọng khẳng định bản thân sau hai mùa giải trước chưa thể tiến sâu, Nguyễn Hồng Phúc (23 tuổi, cựu sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) bước vào vòng Sơ khảo 2 với sự tự tin được tôi luyện qua nhiều sân chơi âm nhạc. Ít ai biết, thuở học cấp 2, Hồng Phúc từng rất tự ti về chất giọng khàn đặc trưng của mình vì không phù hợp với những ca khúc học đường trong sáng.

Phải đến bậc THPT, khi tìm thấy dòng nhạc phù hợp, cô mới đủ dũng khí theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Chưa thể hiện tốt tại mùa giải trước vì quá căng thẳng, sau khi xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Tài năng Âm nhạc Việt 2026 và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn tại các sân khấu, Hồng Phúc trở lại với tâm thế vững vàng hơn.

Các thí sinh dự thi vòng Sơ khảo 1 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Có mặt tại điểm thi từ sáng sớm và khởi động giọng khá kỹ ngoài hành lang trước giờ lên sân khấu, thí sinh 23 tuổi này xem sự tin tưởng vào chính mình là bài học lớn nhất để sẵn sàng bứt phá ở những chặng đua tiếp theo.

Bản sắc tạo lợi thế cạnh tranh

Trong ngày thi đầu tiên của vòng Sơ khảo 2 “Tiếng hát Hà Nội 2026”, Ban giám khảo đánh giá, hình thức thi có nhạc đệm hoặc nhạc beat đã tạo điều kiện để thí sinh thể hiện rõ nét hơn cá tính âm nhạc, phong cách biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc và tố chất riêng. Qua đó, Ban giám khảo có thêm cơ sở đánh giá toàn diện năng lực của từng thí sinh, lựa chọn chính xác những giọng ca thực sự nổi bật, xứng đáng bước tiếp vào vòng trong.

Ban giám khảo vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thành viên Ban giám khảo cuộc thi cho biết, hình thức thi trọn vẹn cả bài hát với nhạc đệm hoặc nhạc beat giúp các thí sinh chủ động hơn trong phần trình diễn, có điều kiện thể hiện đầy đủ hơn khả năng thanh nhạc và cách xử lý tác phẩm.

Tuy nhiên, bước vào vòng thi này, mức độ cạnh tranh cũng tăng lên, đòi hỏi mỗi người phải bộc lộ rõ cá tính âm nhạc, sự chỉn chu trong biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Một trong những vấn đề được giám khảo đặc biệt lưu ý là lựa chọn ca khúc. Theo Trung tá Đỗ Thị Phương Mai, đôi khi chỉ cần chọn chưa đúng tác phẩm, thí sinh sẽ khó khai thác hết tiềm năng của giọng hát. Mỗi thí sinh cần cân nhắc kỹ để tìm được ca khúc phù hợp nhất với chất giọng, sở trường và phong cách âm nhạc của mình.

Ban giám khảo vòng Sơ khảo 2 "Tiếng hát Hà Nội 2026". Ảnh: Thụy Du

“Các bạn thí sinh hãy theo dõi cũng như lựa chọn phần thi mà mình cảm thấy có khả năng bộc lộ rõ nhất phần thể hiện trước Ban giám khảo. Mỗi bạn chỉ có 3-4 phút để thể hiện, hãy làm thật tốt tất cả những gì mình có”, Trung tá Đỗ Thị Phương Mai nhắn nhủ các thí sinh tiếp theo tham gia vòng Sơ khảo 2.

Vòng Sơ khảo 2 “Tiếng hát Hà Nội 2026” dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22-11 tại trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

Với 239 thí sinh cùng hướng tới 60 suất vào Bán kết, những ngày thi tiếp theo được kỳ vọng tiếp tục mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn, những bất ngờ về giọng hát và sự bứt phá của các gương mặt triển vọng.