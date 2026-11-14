Vọng gác tiền tiêu của ngành khoan dầu khí Việt Nam

Hành trình vượt qua những rào cản

Câu chuyện của giàn PV DRILLING I bắt nguồn từ khát vọng cháy bỏng của những người thợ khoan dầu khí Việt Nam - những con người từng làm việc trên các giàn khoan nước ngoài và thấu hiểu một chân lý căn bản: Muốn trở thành nhà thầu khoan chuyên nghiệp, điều kiện tiên quyết là phải sở hữu giàn khoan của riêng mình. Nếu chỉ dừng lại ở hợp tác hay thuê ngoài, chúng ta sẽ không bao giờ thực sự làm chủ công nghệ, cũng như không thể xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực bền vững.

Xuất phát từ nhận thức đó, mục tiêu xây dựng một đơn vị dịch vụ khoan nội địa, sở hữu và vận hành giàn khoan của chính mình nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) trở thành tập đoàn kinh tế mũi nhọn, đã trở thành động lực lớn nhất cho sự ra đời của PV DRILLING I.

Lễ ký hợp đồng đóng mới giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING I.

Tuy nhiên, con đường biến khát vọng thành hiện thực đầy chông gai. Thời điểm ấy, tôi là một doanh nghiệp non trẻ, mới thành lập năm 2001. Tôi đã trải qua 5 năm đầy thử thách, đối mặt với hàng loạt rào cản về cơ chế, công nghệ, tài chính, kinh nghiệm và nhân lực. Riêng công tác đấu thầu quốc tế và chuẩn bị hồ sơ đã kéo dài suốt 3 năm, trước khi hợp đồng đóng giàn khoan chính thức được ký kết với Keppel FELS (Singapore) vào năm 2005.

Song song với quá trình đầu tư và đóng giàn, tôi đã chủ động chuẩn bị cho công tác vận hành. Khi PV DRILLING I còn đang thành hình trong xưởng, nhiều nhà thầu khoan quốc tế lớn như GSF, Maersk Drilling hay các công ty điều hành chuyên nghiệp như Frigstad Management đã tiếp cận, đề xuất liên doanh hoặc trực tiếp điều hành giàn. Trước những cân nhắc đầy áp lực ấy, Ban lãnh đạo PV Drilling đã đưa ra một quyết định mang tính bản lĩnh và tiên phong: Tự mình quản lý và vận hành giàn khoan. Để hiện thực hóa quyết tâm này, trong giai đoạn đầu, tôi lựa chọn thuê các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, đồng thời triển khai công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam. Theo thời gian, tôi từng bước chuyển giao, tiến tới vận hành giàn hoàn toàn bằng nguồn nhân lực trong nước, thể hiện rõ khát vọng làm chủ công nghệ và thực thi sứ mệnh: Cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan dầu khí hàng đầu trong khu vực, tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng bằng những dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.

Cùng với đó, tôi đầu tư xây dựng hệ thống điều hành và quản trị doanh nghiệp hiện đại theo chuẩn mực quốc tế nhằm đáp ứng và hội nhập vào môi trường cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Hàng loạt hệ thống quản lý tiên tiến được triển khai đồng bộ như quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP Oracle), quản lý vật tư hàng tồn kho của giàn khoan (Maximo), quản lý và bảo trì sự cố thiết bị (RCM - Reliable Maintenance Control), quản trị rủi ro chuyên nghiệp (theo tiêu chuẩn ISO 31000, COSO) và các quy trình, quy định quốc tế. Những nền tảng này không chỉ nâng cao hiệu quả điều hành mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng.

Tất cả đã tạo nên nền móng vững chắc cho sự ra đời thành công của giàn khoan PV DRILLING I - biểu tượng tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam.

Tháng 3/2007, PV DRILLING I chính thức được khánh thành tại Singapore. Với khả năng hoạt động ở độ sâu 90m nước, thi công giếng khoan đến 25.000 ft (tương đương 7.600m) và sức chứa lên tới 120 người, PV DRILLING I sẵn sàng đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt của biển khơi.

Lễ đặt tên giàn khoan biển tự nâng đầu tiên - PV DRILLING I do người Việt Nam sở hữu 100% vốn.

19 năm rạng rỡ những chiến công

Ngay từ trước khi hoàn thành, nhờ nỗ lực đàm phán, tôi đã ký được hợp đồng cung cấp giàn đầu tiên cho Hoàn Vũ JOC từ năm 2006. Chính thức đi vào vận hành từ năm 2007, PV DRILLING I đạt hiệu suất hoạt động có thời điểm lên tới 100%. Với chi phí đầu tư hợp lý (113 triệu USD) nhưng khai thác hiệu quả, PV DRILLING I đã mang lại doanh thu và lợi nhuận ấn tượng trong những năm đầu hoạt động.

Từ chiến dịch khoan đầu tiên, PV DRILLING I không ngừng khẳng định năng lực và uy tín, thường xuyên hoàn thành giếng khoan vượt tiến độ, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Năm 2014, PV DRILLING I xác lập kỷ lục giếng khoan dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài lên tới 7.300m khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng Cửu Long JOC (nay là PVEP Cửu Long).

Là “người chị cả” trong đội ngũ giàn khoan của PV Drilling, PV DRILLING I tiên phong đưa dịch vụ khoan Việt Nam vươn ra khu vực Đông Nam Á, từ thị trường Myanmar, Thái Lan đến Malaysia. PV DRILLING I khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế với hợp đồng khoan đầu tiên cho Total Myanmar năm 2016. Nhờ đó, PV DRILLING I có cơ hội hợp tác với hàng loạt nhà thầu dầu khí lớn trong và ngoài nước.

Thành công trong điều hành an toàn, hiệu quả, mang lại doanh thu, lợi nhuận cao đã khẳng định tầm nhìn chiến lược đúng đắn của Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng thời tạo tiền đề để tôi tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển đội ngũ giàn khoan, tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi được hun đúc và trường tồn cùng năm tháng, đó là: Con người - Chuyên nghiệp - Chính trực.

PV DRILLING I cũng tự hào là “cái nôi” đào tạo đội ngũ quản lý vận hành cả trên bờ (onshore) và ngoài khơi (offshore). Từ chỗ phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, đến nay, hơn 70% vị trí chủ chốt trên giàn đã do người Việt đảm nhiệm như: Kíp trưởng (Driller), Sĩ quan an toàn (STC), Giám đốc giàn (Rig Manager), Đốc công khoan đêm (Senior Toolpusher), Thuyền trưởng (Barge Captain), Trưởng các bộ phận cơ khí, điện, tự động hóa,...

Gần 2 thập niên hoạt động, PV DRILLING I duy trì hiệu suất vận hành vượt trội và đặc biệt tự hào với thành tích 15 năm liên tục không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công (Zero LTI). Năm 2023, PV DRILLING I nhận giải thưởng Giàn khoan biển không ghi nhận sự cố trong nhiều năm hoạt động (Years Recordable Free Offshore Rig) do Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế - khu vực Đông Nam Á (IADC - SEAC) vinh danh.

Gần 2 thập niên hoạt động, PV DRILLING I duy trì hiệu suất vận hành vượt trội, chinh phục những khách hàng quốc tế khó tính nhất.

PV DRILLING I còn tự tin chinh phục những khách hàng quốc tế khó tính nhất với sự ghi nhận xuất sắc về công tác an toàn từ Total Myanmar (giai đoạn 2016-2017); hoàn thành chiến dịch khoan an toàn cho Kris Energy Thailand năm 2018 với thời gian down time thấp kỷ lục chỉ 0,2%. Vào quý I/2020, PV DRILLING I vinh dự được Petronas Malaysia và Petronas Carigali Sdn Bhd (PCSB) bình chọn là giàn khoan có hiệu suất tốt nhất, thành tích tốt nhất về an toàn trong số các giàn đang làm việc cho họ. Mỗi cột mốc, mỗi lời khen ngợi ấy là minh chứng sống động nhất cho bản lĩnh chuyên nghiệp và văn hóa an toàn mà tôi luôn bền bỉ theo đuổi. PV DRILLING I từng lập kỷ lục đạt 5.961.354 giờ làm việc an toàn và 162.263 thẻ quan sát an toàn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, giá trị lớn nhất PV DRILLING I mang lại không chỉ là doanh thu hay lợi nhuận, mà còn là sự khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của người Việt, góp phần giữ vững an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hành trình của PV DRILLING I vẫn đang tiếp diễn - bền bỉ, kiêu hãnh và đầy khát vọng giữa biển khơi.

PV DRILLING I được ví như “con gà đẻ trứng vàng” của PV Drilling, nhờ sự kết hợp giữa hệ thống công nghệ hiện đại và đội ngũ kỹ sư người Việt có trình độ cao. Đây chính là nền tảng vững chắc để PV Drilling phát triển và mở rộng đội ngũ giàn khoan biển PV DRILLING II, PV DRILLING III, PV DRILLING V, PV DRILLING VI, PV DRILLING VIII, PV DRILLING IX và PV DRILLING X.

(Trích từ Kỷ yếu 25 năm PV Drilling: Khai phá - Kiến tạo - Phát triển)