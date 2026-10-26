Vòng đấu của những bất ngờ

SLNA (áo sáng) bất bại và lên đình bảng sau 5 vòng đấu.

Biến động trên đỉnh bảng xếp hạng

Trước khi mùa giải bắt đầu, đội bóng xứ Nghệ không được giới chuyên môn xếp vào nhóm ứng viên vô địch. Dù vậy, càng thi đấu, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn càng thể hiện phong độ thăng hoa để âm thầm tiến từng bước vững chắc.

Tại vòng 5, SLNA chính thức leo lên đỉnh bảng tạm thời sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân của HAGL. Đó là trận đấu mà đội khách đã chơi đầy chủ động, tự tin và chắt chiu tối đa các cơ hội tạo ra.

Sau 5 vòng đấu, SLNA là đội duy nhất vẫn giữ được thành tích bất bại.. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sở hữu bảng thành tích vô cùng ấn tượng: thắng 3, hòa 2, ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. Trong đó, điểm nhấn đậm nét nhất chính là thắng lợi giòn giã 4-1 trước Hà Nội FC ở vòng 2. Dù đường đua vô địch còn rất dài và vô cùng khốc liệt, màn trình diễn hiện tại của đội bóng giàu truyền thống xứ Nghệ hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Ở chiều ngược lại, sự xáo trộn trên đỉnh bảng xếp hạng xuất phát từ phong độ chững lại của CLB Công an Hà Nội. Thầy trò HLV Alexandre Polking liên tiếp nhận những kết quả không như ý ở vòng 4 và 5, qua đó để mất ngôi đầu bảng mà họ đã nắm giữ suốt thời gian trước đó.

Sau thất bại ở trận "derby Thủ đô" trước Hà Nội FC tại vòng 4, những tưởng Quang Hải và các đồng đội sẽ nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng khi quay về sân nhà tiếp đón Đ. Thanh Hóa ở vòng 5. Tuy nhiên, họ lại tiếp tục chia điểm với tỷ số hòa 1-1, khép lại hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà chỉ với 1 điểm vỏn vẹn.

Dấu ấn tân binh và sự trỗi dậy của các đội bóng “kèo dưới”

Ở góc độ bất ngờ, tân binh Bắc Ninh FC cũng đang thu hút sự chú ý lớn. Đội bóng mới lên hạng đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và giàu cảm xúc khi hòa 2-2 trước Thể Công Viettel ngay tại vòng đấu này. Với 5 điểm tích lũy được (1 thắng, 2 hòa, 2 thua), Bắc Ninh FC thậm chí đã vượt qua chính Thể Công Viettel (4 điểm) trên bảng xếp hạng. Dù hàng công chưa quá bùng nổ, hàng thủ mới chỉ để thủng lưới 4 bàn (thuộc nhóm tốt nhất giải) đang là điểm tựa vững chắc cho đại diện xứ Kinh Bắc trên hành trình lịch sử tại V.League 1.

Song song với đó, vòng 5 còn chứng kiến những cú sốc khác khi SHB Đà Nẵng đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0, hay H. Hà Tĩnh vượt qua Hải Phòng 2-1, Ninh Bình FC đang có phong độ cao lại thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà.

Những biến động liên tục này cho thấy V.League 1 - 2026/27 đang trở nên cực kỳ hấp dẫn và khó đoán. Khi các đội bóng bị đánh giá thấp hơn đang có phong độ cao, còn các tân binh hòa nhập rất nhanh với đấu trường số một Việt Nam, cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính ở phía trước.

* Kết quả chi tiết Vòng 5 V-League 1 - 2026/27:

Công an Hà Nội 1 - 1 Đông Á Thanh Hóa

HAGL 0 - 2 SLNA

Thể Công Viettel 2 - 2 Bắc Ninh FC

TP Đồng Nai 0 - 4 Thép Xanh Nam Định

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 1 Hải Phòng

SHB Đà Nẵng 1 - 0 Hà Nội FC

Ninh Bình FC 0 - 1 Công an TPHCM