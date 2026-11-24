Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: Getty Images

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov cũng lưu ý có thể "có nhiều phương án khác nhau". Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng, vòng đàm phán mới sẽ sớm được diễn ra. Tại vòng đàm phán 3 bên diễn ra gần đây nhất, từ ngày 10 đến 11-11, ở UAE, Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân "quy mô lớn", nhưng không đạt được tiến triển về thỏa thuận ngừng bắn, các vấn đề lãnh thổ hay bảo đảm an ninh dài hạn.