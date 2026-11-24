Vòng đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine tiếp theo có thể diễn ra tại UAE
Theo Tân Hoa xã, ngày 23/11, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vòng đàm phán 3 bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine có thể diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov cũng lưu ý có thể "có nhiều phương án khác nhau". Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng, vòng đàm phán mới sẽ sớm được diễn ra. Tại vòng đàm phán 3 bên diễn ra gần đây nhất, từ ngày 10 đến 11-11, ở UAE, Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân "quy mô lớn", nhưng không đạt được tiến triển về thỏa thuận ngừng bắn, các vấn đề lãnh thổ hay bảo đảm an ninh dài hạn.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-te/vong-dam-phan-nga-my-ukraine-tiep-theo-co-the-dien-ra-tai-uae