Vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine kết thúc ngày làm việc đầu tiên

Cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, ngày 10/11/2026. (Ảnh: Rula Rouhana/Reuters)

Thông tin về thời lượng phiên đàm phán do hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa ra và được Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine xác nhận. Đến nay, chưa có thông báo chính thức về kết quả cụ thể của phiên làm việc này.

Cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Dmytro Lytvyn cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine đã trao đổi ngắn với phái đoàn đàm phán của nước này và dự kiến sẽ thảo luận chi tiết hơn với các thành viên sau đó.

Trên Telegram, Tổng thống Zelensky xác nhận các cuộc đàm phán đã bắt đầu. Trong thông báo sau cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb về việc phối hợp với các đối tác châu Âu, ông cho rằng Ukraine và các đối tác mong muốn đàm phán đạt kết quả thực chất, hướng tới giảm leo thang, xây dựng các bảo đảm an ninh hiệu quả và một nền hòa bình thực sự. Ông cũng bày tỏ mong muốn phía Nga có cách tiếp cận tương tự.

Theo đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, tiến trình đàm phán gồm 4 nhóm nội dung chính: chấm dứt giao tranh, bảo đảm an ninh sau xung đột, cơ chế giám sát ngừng bắn, cùng kế hoạch phục hồi kinh tế Ukraine và các vấn đề nhân đạo.

Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, phiên đầu tiên tập trung vào cơ chế giám sát ngừng bắn và các thỏa thuận an ninh hậu chiến, vấn đề lãnh thổ dự kiến được bàn ở phiên tiếp theo.

Một quan chức Mỹ phát biểu với Reuters rằng, các cuộc thảo luận có thể xem xét khả năng đưa ra cam kết phòng thủ cho Ukraine theo mô hình Điều 5 Hiệp ước NATO, theo đó một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào toàn liên minh.

Về lập trường các bên, Ukraine yêu cầu Nga rút quân về đường biên giới trước khi xung đột bùng phát, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục muốn Ukraine chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với toàn bộ khu vực Donbass. Nga nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và đề nghị giải quyết các quan ngại an ninh của Moskva.

Quan chức Mỹ nói với Reuters rằng trong các trao đổi kín, cả Nga và Ukraine đều tỏ ra sẵn sàng ở một mức độ nhất định đối với khả năng thỏa hiệp về trao đổi lãnh thổ, dù lập trường công khai của hai bên còn cách biệt đáng kể

CCTV.com