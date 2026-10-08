Sáng 8-10, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức vòng chung kết Hội thi Bí thư đoàn xã, phường giỏi năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Trước đó, vòng thi tuần diễn ra từ ngày 3 đến 29-8 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, với 4 tuần thi thu hút 64 bí thư, phó bí thư phụ trách công tác Đoàn tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua vòng thi tuần, Ban tổ chức lựa chọn 12 thí sinh vào vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài ở 3 phần thi gồm: Bí thư đoàn sáng tạo, Bí thư đoàn kiến thức và Bí thư đoàn bản lĩnh. Trong đó, 2 phần thi Bí thư đoàn sáng tạo, Bí thư đoàn kiến thức được tổ chức theo hình thức trực tuyến (từ ngày 2 đến 7-10).

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải nhì cho Bí thư Đoàn xã Vạn Hưng và Bí thư Đoàn xã Vạn Thắng.

Bí thư Đoàn xã Phước Dinh xuất sắc giành giải nhất tại hội thi.

Ở phần thi Bí thư đoàn bản lĩnh, mỗi lượt có 2 thí sinh thi đấu, lần lượt trải qua 2 nội dung: Xử lý tình huống và phản biện. Các thí sinh đã thể hiện kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn trong công tác Đoàn, khả năng lập luận, phản biện và ứng biến trước các tình huống đặt ra. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đoàn xã Phước Dinh. Thí sinh đoạt giải nhất sẽ đại diện thanh niên tỉnh Khánh Hòa tham gia vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra trong tháng 11-2026.