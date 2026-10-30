Vòng bán kết Cuộc thi tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026: 36 thí sinh tài năng vào Vòng chung khảo

Các thí sinh vào Vòng chung khảo

Vừa qua, ghi hình Vòng bán kết Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả bởi những màn trình diễn đa dạng về thể loại, phong phú về màu sắc âm nhạc và giàu cảm xúc.

Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 36 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ âm nhạc tại Vòng chung khảo và chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 14.11.2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Kết nối những miền văn hóa Việt Nam

Từ đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ đến những đô thị sôi động, từ những bản làng miền núi xa xôi đến miền đồng bằng trù phú, những sắc màu văn hóa đã cùng hội tụ trên sân khấu Vòng bán kết Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026.

Ở đó, lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ hòa cùng những làn điệu Quan họ đằm thắm, câu hát điệu lý mượt mà và những giai điệu hào hùng ngân vang tình yêu quê hương, đất nước, tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc, nơi vẻ đẹp văn hóa dân tộc được tiếp nối bằng tiếng hát của thế hệ trẻ.

Các thí sinh có cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn

Mỗi tiết mục là một câu chuyện, mỗi giọng hát mang một màu sắc riêng biệt, thể hiện tình yêu âm nhạc, niềm đam mê nghệ thuật và khát vọng được tỏa sáng của thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự đa dạng trong việc lựa chọn ca khúc, các thí sinh còn mang đến những phần trình diễn được đầu tư về trang phục, phong cách biểu diễn và cách thể hiện trên sân khấu.

Sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại đã góp phần tạo nên một vòng thi sôi động, hấp dẫn nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Đặc biệt, những tiếng hô vang cổ vũ, những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả đã tiếp thêm động lực cho các tài năng trẻ tự tin thể hiện bản thân. Không khí hào hứng, những khoảnh khắc xúc động và niềm vui của các thí sinh đã tạo nên dấu ấn khó quên trong hành trình của cuộc thi năm nay.

Mỗi tiết mục là một câu chuyện, mỗi giọng hát mang một màu sắc riêng biệt

Sân chơi nghệ thuật nuôi dưỡng tài năng và tình yêu quê hương, đất nước

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 không chỉ là nơi tìm kiếm và tôn vinh những giọng ca trẻ tài năng mà còn hướng đến việc xây dựng một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, chuyên nghiệp, góp phần khơi dậy niềm đam mê âm nhạc và phát triển năng khiếu nghệ thuật trong thế hệ trẻ.

Thông qua từng phần trình diễn, các thí sinh có cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trước khán giả cũng như Hội đồng Ban Giám khảo.

Sự xuất hiện của những ca khúc mang âm hưởng dân gian, những giai điệu ca ngợi truyền thống lịch sử và vẻ đẹp của quê hương, đất nước đã cho thấy tình yêu đối với các giá trị văn hóa Việt Nam đang được thế hệ trẻ tiếp nối và lan tỏa bằng chính tài năng, cảm xúc của mình.

Âm nhạc tại cuộc thi không chỉ dừng lại ở những giai điệu và lời ca, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối các vùng miền, góp phần đưa những nét đẹp văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ

36 thí sinh xuất sắc chính thức bước vào Vòng chung khảo

Sau những phần tranh tài đầy cảm xúc tại Vòng bán kết, Ban Tổ chức cùng Hội đồng Ban Giám khảo đã lựa chọn được 36 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào Vòng chung khảo Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026.

Đây là những gương mặt đã thể hiện được năng lực thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu, phong cách biểu diễn và tiềm năng phát triển nghệ thuật qua các vòng thi.

Việc lựa chọn 36 thí sinh đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ và mở ra chặng đường tranh tài mới với những yêu cầu cao hơn về chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc và khả năng làm chủ sân khấu.

Tại Vòng chung khảo, các thí sinh sẽ tiếp tục thể hiện tài năng thông qua những tiết mục được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây cũng là cơ hội để mỗi giọng ca khẳng định dấu ấn cá nhân, chinh phục Hội đồng Ban Giám khảo và giành quyền góp mặt trong đêm chung kết.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, Vòng chung khảo và chung kết Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 sẽ được tổ chức ghi hình vào ngày 14 tháng 11 năm 2026 tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (số 17 Lý Nam Đế, Hà Nội).

Đây được xem là chặng đường quan trọng, nơi những tài năng âm nhạc trẻ tiếp tục hội tụ, tranh tài và khẳng định bản lĩnh trên sân khấu chuyên nghiệp.

Từ 36 thí sinh xuất sắc bước vào Vòng chung khảo, Ban Tổ chức và Hội đồng Ban Giám khảo sẽ tiếp tục lựa chọn những gương mặt nổi bật để tham gia tranh tài tại đêm chung kết, hướng tới các danh hiệu cao quý của cuộc thi.

Với sự chuẩn bị về công tác tổ chức, sân khấu, âm thanh, ánh sáng cùng sự đồng hành của đội ngũ chuyên môn, Vòng chung khảo và chung kết được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn chất lượng, giàu cảm xúc và tạo dấu ấn trong lòng công chúng yêu âm nhạc.

Những trải nghiệm trên sân khấu sẽ trở thành hành trang quý giá, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ âm nhạc

Thành công của Vòng bán kết không chỉ được thể hiện qua những tiết mục đặc sắc mà còn ở tinh thần giao lưu, đoàn kết và niềm đam mê nghệ thuật của các thí sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi một câu chuyện, một ước mơ và một hành trình riêng. Dù kết quả ra sao, những trải nghiệm trên sân khấu sẽ trở thành hành trang quý giá, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và phát triển tài năng trong tương lai.

Vòng bán kết đã khép lại, nhưng dư âm của những giai điệu đẹp, những tiếng hát đầy khát vọng và những tràng pháo tay cổ vũ vẫn còn đọng lại.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một sân chơi nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ, nơi tài năng được phát hiện, đam mê được nuôi dưỡng và những giá trị văn hóa âm nhạc Việt Nam được gìn giữ, phát huy và lan tỏa.

Vòng chung khảo và chung kết Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc 2026 sẽ được tổ chức ghi hình vào ngày 14 tháng 11 năm 2026 tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (số 17 Lý Nam Đế, Hà Nội)