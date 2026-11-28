Tân binh thành phố Đồng Nai (áo sẫm) có chuyến hành quân đầy thử thách đến xứ Thanh.

Trên sân Bình Dương, Công an TPHCM (10 điểm) tiếp Hoàng Anh Gia Lai (6đ) trong tình thế cả hai đều bước ra sân với những tiếc nuối từ vòng đấu trước. Ở vòng 8, dù chơi không tệ, nhưng sự thiếu tập trung dẫn tới bàn thua ở phút 89 khiến Công an TPHCM phải rời sân Hà Tĩnh với thất bại 1-2. Cùng cảnh ngộ, HAGL cũng thua Thanh Hóa với cùng tỷ số tại xứ Thanh.

Có thể thấy Công an TP.HCM sở hữu lợi thế sân nhà cũng như sự ổn định phong độ kể từ đầu giải tốt hơn. Nhưng khoảng cách rất mong manh ấy khó để họ có thể áp đặt thế trận (trừ khi thể hiện được phong độ cao) trước một HAGL cũng đang rất khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối và có thực lực không thua kém bao nhiêu.

Tại sân Việt Yên, tân binh Bắc Ninh FC (8 đ) đối đầu SHB Đà Nẵng (9đ) trong một trận cầu mang nhiều ý nghĩa về mặt tâm lý lẫn điểm số. Đội bóng đến từ vùng Kinh Bắc vẫn chưa thi đấu vòng 8, còn SHB Đà Nẵng vừa thua sát nút Ninh Bình 0-1 trong trận ra mắt của HLV Lee Young-jin. Chuyến làm khách này là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm điểm số đầu tiên cùng đội bóng sông Hàn.

Ở phần sân đối diện, mặc dù mới lần đầu lên thi đấu ở đấu trường cao nhất, nhưng Bắc Ninh FC vẫn đang rất cố gắng hòa nhập, lấy đấu pháp chặt chẽ làm nền tảng. Đấy cũng là lý do họ mới để lọt lưới 6 bàn sau 7 trận. So sánh về thực lực, cũng khó nói “mèo nào cắn mỉu nào” khi Bắc Ninh FC có lợi thế sân nhà để bù đắp cho một chút non hơn về kinh nghiệm so với đối thủ.

Một cặp đấu thú vị khác là Hà Nội FC (12đ) gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14đ) tại sân Hàng Đẫy. Đại biểu Thủ đô vừa có cuộc ngược dòng thắng Thành phố Đồng Nai 3-1 ở vòng 8. Dù vậy, thầy trò HLV Harry Kewell vẫn đang cố gắng để tìm lại phong độ ổn định nơi các vị trí trụ cột khác để có thể từng bước trở lại “đường đua”.

Phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng giành trọn 3 điểm nhờ bàn quyết định cuối trận trước Công an TPHCM. Trên hàng công của họ, chân sút Daniel (đã ghi 6 bàn) sẽ là mối đe dọa đáng kể nhất với hàng thủ đối phương trong trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” này.

Ngược vào xứ Thanh, cặp đấu Đông Á Thanh Hóa (12đ) và Thành phố Đồng Nai (4đ) bước vào trận đấu trong bối cảnh hai đội mang hai tâm thế trái ngược. Chiến thắng 2-1 trước HAGL là trận thắng đầu tiên của Đ. Thanh Hóa dưới thời HLV Kim Young-chul, sau trận hòa Thể Công Viettel trước đó, là một nguồn động viên tinh thần rất kịp thời đối với đại biểu xứ Thanh. Trong khi đó, đội tân binh Thành phố Đồng Nai dù đã mở tỷ số trước Hà Nội ở vòng 8 nhưng để thua 1-3 do không thể duy trì được sự tập trung và chống chịu sức ép. Phong độ, lợi thế sân nhà cũng như bản lĩnh trận mạc giúp Đ. Thanh Hóa được đánh giá cao hơn. Còn với đội khách, trong bối cảnh khó khăn ngay trong mùa đầu tại V-League 1, 1 điểm ở trận này cũng sẽ rất có ý nghĩa trên hành trình trụ hạng.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng (10đ) gặp Thể Công Viettel (6đ) ở một cặp đấu đầy thử thách cho đội khách. Đội bóng đất Cảng vừa thua Thép Xanh Nam Định 1-2 trong trận phải chơi thiếu người ngay từ hiệp 1. Tiền đạo Milan Makaric vẫn tiếp tục ghi bàn ở trận đó và đang dẫn đầu danh sách “phá lưới” với 8 pha lập công, nhiều hơn số bàn thắng của cả đội Thể Công Viettel.

Mặc dù vừa giữ sạch lưới trước Sông Lam Nghệ An, nhưng HLV Almeida Guilherme rõ ràng vẫn đang khó giải bài toán về tính hiệu quả trong lối chơi, đặc biệt là hàng tấn công. Vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên tạm thời rõ ràng là khó có thể chấp nhận với một đội bóng lớn, sở hữu khá nhiều ngôi sao như Thể Công Viettel.Thêm một thử thách đáng kể cho họ, vì xét một cách toàn diện thì Hải Phòng được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút nhờ phong độ cũng như lợi thế sân nhà.

+ Kết quả 2 trận ngày 27-11: SLNAvs Ninh Bình FC: 1-0; T. Nam Định vs Công an Hà Nội: 0-0.