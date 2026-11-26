Thép Xanh Nam Định (áo sáng) có tận dụng được cơ hội "dĩ dật đãi lao" để bảo toàn ngôi đầu?

Thép Xanh Nam Định vs Công an Hà Nội: Tân - cựu đối đầu

Cuộc đọ sức tại "chảo lửa" Thiên Trường xứng đáng là tâm điểm của vòng 9 khi quy tụ hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Thép Xanh Nam Định đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, gần nhất là hai khúc khải hoàn đầy bản lĩnh trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2-1 ở vòng 7) và Hải Phòng FC (2-1 ở vòng 8). Với 19 điểm sau 8 lượt trận, đội bóng thành Nam đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng và tạo ra khoảng cách 3 điểm so với nhóm bám đuổi.

Ở bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội đang xếp thứ 4 với 14 điểm. Được nghỉ thi đấu ở vòng 8 để dồn sức cho đấu trường châu lục, đoàn quân của HLV Polking vẫn duy trì mạch hưng phấn cực cao. Sau chiến thắng 2-1 trước Công an TPHCM ở vòng 7, đội bóng ngành Công an vừa tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã đại diện hùng mạnh của J-League là Vissel Kobe 3-1 trên sân Hàng Đẫy. Nếu ca khúc khải hoàn tại Thiên Trường và giành trọn 3 điểm ở trận đấu bù vòng 8 gặp Bắc Ninh FC vào tháng 12, Công an Hà Nội hoàn toàn có thể soán ngôi đầu của chính đối thủ.

Tuy nhiên, bài toán thể lực và nhân sự đang đặt ra thách thức lớn cho cả hai chiến tuyến. Công an Hà Nội chỉ có chưa đầy 72 giờ hồi phục sau trận chiến căng thẳng tại AFC Champions League Elite, đồng thời mất trung vệ thép Nguyễn Adou Leygley Minh vì án treo giò. Ở chiều ngược lại, chủ nhà Thép Xanh Nam Định dù sung sức hơn nhưng cũng chịu tổn thất đáng kể nơi hành lang cánh trái khi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy vắng mặt vì thẻ phạt. Bản lĩnh của nhà cựu vô địch sẽ được thử thách cực đại trước một Công an Hà Nội đang thăng hoa.

SLNA vs Ninh Bình FC: Đấu trí tại thành Vinh

Cùng thời điểm tại thành Vinh, màn chạm trán giữa SLNA và Ninh Bình FC cũng hứa hẹn kịch tính không kém khi ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm đầu. Sau 8 vòng đấu, SLNA là đội bóng duy nhất tại V-League 2026/27 vẫn giữ được thành tích bất bại. Lối chơi kỷ luật, gắn kết giúp đội bóng xứ Nghệ liên tiếp cầm hòa những đối thủ sừng sỏ như Hải Phòng FC (2-2 ở vòng 7) và Thể Công Viettel (0-0 ở vòng 8) trên sân khách để vững vàng ở vị trí thứ 3 với 14 điểm.

Thử thách lớn nhất cho chuỗi trận "độc cô cầu bại" của thầy trò HLV Văn Sĩ Sơn chính là Ninh Bình FC, đội bóng đang xếp thứ 2 với 16 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô Hoa Lư đang cho thấy sự lì lợm đáng nể. Họ lần lượt vượt qua Bắc Ninh FC (2-1 ở vòng 7) và đánh bại SHB Đà Nẵng (1-0 ở vòng 8) nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức.

Sân Vinh luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của SLNA, nơi họ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sự chủ quan nào của đối phương. Trong khi đó, Ninh Bình FC buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Thép Xanh Nam Định, đồng thời cắt đuôi chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp này. Một màn đấu trí căng thắng giữa 2 HLV nội Văn Sĩ Sơn- Chu Đình Nghiêm, một thế trận giằng co, chặt chẽ có thể được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân là kịch bản rất dễ xảy ra tại thành Vinh.