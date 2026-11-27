Được thi đấu trên sân nhà, Nam Định nhập cuộc với quyết tâm giành kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, CAHN mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 4, sau pha phối hợp tấn công ấn tượng, Alan có khoảng trống để tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Đội chủ sân Thiên Trường nhanh chóng đáp trả bằng những pha lên bóng tốc độ. Phút 8, Nam Định tổ chức tấn công và gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách. Dù vậy, CAHN vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Nam Định và CAHN chia điểm trong trận cầu đinh của vòng 9 V.League 2026/27. Ảnh: Thép Xanh Nam Định

Brayan Perea là điểm nóng trên hàng công CAHN. Phút 24, tiền đạo người Colombia có pha đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà. Trong khi đó, Nam Định tìm kiếm cơ hội thông qua các tình huống cố định và những pha dứt điểm từ xa. Phút 30, Romulo thử vận may bằng cú sút ngoài vòng cấm nhưng không đưa bóng đi trúng đích.

Sau khoảng thời gian đầu thi đấu với tốc độ cao, hai đội dần chơi thận trọng hơn. Phút 43, Nam Định có tình huống khiến hàng thủ CAHN gặp khó khăn sau quả tạt của Trần Ngọc Sơn. Bóng chạm đầu Hoàng Văn Toản rồi đổi hướng, nhưng thủ môn Y Êli Niê vẫn duy trì được sự tập trung. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Ngọc Sơn có pha đánh đầu cận thành nhưng không thể tạo ra khác biệt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, CAHN tiếp tục nhập cuộc chủ động và gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Sự cơ động ở hai cánh giúp đội khách duy trì thế tấn công, buộc hàng phòng ngự Nam Định phải lùi sâu chống đỡ. Trước tình hình đó, phút 61, HLV Vũ Hồng Việt thực hiện hai sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công của đội chủ nhà.

Dù vậy, CAHN vẫn duy trì sức ép trong những phút tiếp theo. Phút 70, Alan có pha xoay xở trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm bất ngờ, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bắt gọn bóng. Hàng phòng ngự Nam Định tiếp tục phải làm việc vất vả trước những đợt lên bóng của đội khách.

Chung cuộc, Nam Định và CAHN hòa nhau 0-0. Đội chủ nhà Nam Định vẫn dẫn đầu sau vòng 9 V.League 2026/27 với 20 điểm trong khi CAHN tạm xếp thứ 4 với 15 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Nam Định: Nguyên Mạnh, Tyler Crawford, Felix Eboa, Tuấn Dương, Văn Vĩ, Ngọc Sơn, A Mít, Ezequiel, Tuấn Hải, Caio Cesar, Romulo.

CAHN: Y Êli Niê, Văn Hậu, Ngọc Tín, Quang Vinh Pendant, Văn Đô, Hoàng Văn Toản, Thành Long, Stefan Mauk, Quang Hải, Alan Grafite, Brayan Perea.

SLNA vươn lên ngôi nhì bảng

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Vinh (Nghệ An), SLNA đã vượt qua Ninh Bình với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của ngoại binh Luizao. Đội khách sau đó đã chơi đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng sự vô duyên trong các tình huống dứt điểm khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải trắng tay.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 9 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27