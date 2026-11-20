Trở lại sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 11, Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón SLNA với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng để cải thiện thành tích tại V.League. Tuy nhiên, trước đối thủ đang duy trì thành tích bất bại sau 7 vòng đấu đầu tiên, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.

Thể Công Viettel chia điểm với SLNA trong ngày trở lại của V.League sau quãng nghỉ FIFA Days tháng 11. Ảnh: Thể Công Viettel

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một diễn ra ở phút 37, khi trọng tài tham khảo VAR để kiểm tra pha bóng liên quan đến Doãn Ngọc Tân có thể dẫn tới thẻ đỏ. Sau khi trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài quyết định không rút thẻ đỏ đối với cầu thủ Thể Công Viettel.

Ít phút sau, đội bóng áo lính có cơ hội đáng tiếc để vượt lên dẫn trước. Phút 40, Doãn Ngọc Tân tung cú sút xa khiến thủ môn Cao Văn Bình phải vất vả cản phá. Bóng bật ra và Khuất Văn Khang băng vào đá bồi, nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, Thể Công Viettel tiếp tục là đội nắm thế chủ động. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của SLNA, các phương án tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra sự khác biệt. Phút 57, thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội bóng áo lính nhưng những cơ hội rõ ràng vẫn chưa xuất hiện.

Ở chiều ngược lại, SLNA bắt đầu mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn từ khoảng phút 65. Dù vậy, những nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ chưa đủ để tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm trước khung thành Thể Công Viettel.

Chung cuộc, Thể Công Viettel và SLNA hòa nhau 0-0 tại vòng 8 LPBank V.League 2026/27. Kết quả này khiến đội bóng áo lính tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng tại đấu trường quốc nội lên con số 7, trong khi SLNA duy trì được thành tích bất bại tại mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Đào Văn Nam, Lucas Alves, Phan Tuấn Tài, Doãn Ngọc Tân, Andre Luiz, Triệu Việt Hưng, Khuất Văn Khang, Hoàng Khanh, Hernandes

SLNA: Cao Văn Bình, Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Jairo, Bá Quyền, Nguyễn Quang Vinh, Văn Quý, Amine Trần, Văn Lắm, Long Vũ, Luizao

Thanh Hóa chấm dứt chuỗi 8 năm không thắng HAGL

Ở trận đấu sớm nhất vòng 8 V.League 2026/27 trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đã chấm dứt 8 năm không biết mùi chiến thắng trước HAGL khi vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1. Cả ba ngoại binh ghi bàn trong trận đấu này bao gồm Saliou Guindo và Matheus Martins bên phía đội bóng xứ Thanh và tiền đạo người Brazil - Matheus Lucas bên phía các vị khách Phố Núi.

Chiến thắng trên sân nhà Thanh Hóa cũng là màn ra mắt không thể ngọt ngào hơn của HLV Kim Young Chul tại V.League.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 8 V.League 2026/27

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