Thể Công Viettel bước vào trận đấu với SLNA sau trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7. Đây đã là vòng đấu thứ 6 liên tiếp đội bóng áo lính không biết đến chiến thắng tại V.League. Sau 7 vòng, thầy trò HLV Guilherme Almeida mới giành được 5 điểm, với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại, qua đó đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Những kết quả không tốt khiến Thể Công Viettel phải có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau khi chia tay HLV Velizar Popov, trợ lý HLV thủ môn Guilherme Almeida được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, trận hòa trước Thanh Hóa cho thấy đội bóng vẫn cần thêm thời gian để cải thiện sự ổn định trong lối chơi.

Thể Công Viettel từng đón nhận thất bại 1-4 trước đối thủ xứ Nghệ trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2025/26. Ảnh: VPF

Về lực lượng, Thể Công Viettel đang gặp một số khó khăn khi tiền vệ Paulinho không thể góp mặt do án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận đấu gặp Nam Định trên sân Thiên Trường trước đó. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng đang điều trị chấn thương dài hạn. Trong bối cảnh này, những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Lương Chí Khải, Andre Luiz, Wesley Nata và Ribamar tiếp tục là các nhân tố quan trọng trong đội hình của đội bóng áo lính.

Ở phía đối diện, SLNA đang là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất tại V.League 2026/27. Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ giành được 13 điểm với 3 chiến thắng và 4 trận hòa, qua đó đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, SLNA hiện là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại ở mùa giải năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đang thể hiện lối chơi giàu tính kỷ luật, đề cao khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng những tình huống chuyển trạng thái. Những cầu thủ trẻ như Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Tú hay tiền vệ Việt kiều Pháp mới nổi - Amine Trần cùng các ngoại binh Jairo và Luizao đang đóng góp tích cực vào thành tích của đội bóng.

Tuy nhiên, SLNA cũng chịu tổn thất về nhân sự trước chuyến làm khách tại Hàng Đẫy. Tiền vệ Joseph Onoja bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi tiền đạo Bruno Paraiba chưa bình phục chấn thương. Đây đều là những cầu thủ có vai trò nhất định trong hệ thống chiến thuật của đội bóng xứ Nghệ.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội đang có thành tích cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Thể Công Viettel giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại trước SLNA.

Với những biến động về lực lượng cùng phong độ trái ngược, cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ mang đến sự kịch tính và bất ngờ ở vòng 8 V.League 2026/27.

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Lương Chí Khải, Đào Văn Nam, Phạm Trung Hiếu, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Hữu Thắng, Andre Luiz, Wesley Nata, Khuất Văn Khang, Ribamar, Nguyễn Hữu Nam.

SLNA: Cao Văn Bình, Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng, Jairo, Phan Bá Quyền, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Quang Tú, Amine Trần, Đặng Văn Lắm, Lê Đình Long Vũ, Luizao.

Lịch thi đấu vòng 8 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ của Thể Công Viettel

Phong độ của SLNA

Thành tích đối đầu giữa hai đội