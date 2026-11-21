Nam Định sẽ tiếp đón Hải Phòng sau chiến thắng 2-1 trước Hà Tĩnh ở vòng 7. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tại V.League mùa này. Sau 7 vòng đấu, đội bóng thành Nam giành được 16 điểm với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sự ổn định trong lối chơi cùng chất lượng đội hình đồng đều đang giúp Nam Định duy trì thành tích tích cực. Trên hàng công, những cái tên như Romulo, Ezequiel và Caio Cesar tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các cầu thủ nội như Văn Vĩ, A Mít, Ngọc Sơn, Tuấn Hải cũng giúp đội bóng có thêm nhiều phương án triển khai bóng.

Nam Định và Hải Phòng từng gặp nhau ngay ngày mở màn mùa giải 2025/26 trên sân Thiên Trường. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, Nam Định sẽ không có được lực lượng mạnh nhất ở cuộc tiếp đón Hải Phòng. Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng đấu trước, trong khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son vẫn chưa bình phục chấn thương. Đây là những thiếu vắng đáng chú ý đối với đội chủ sân Thiên Trường.

Ở phía đối diện, Hải Phòng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng đất Cảng có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Ở vòng gần nhất, đoàn quân của cựu HLV Đặng Văn Thành xuất sắc cầm hòa SLNA với tỷ số 2-2.

Đáng chú ý nhất, Hải Phòng vừa có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV Đặng Văn Thành bất ngờ chia tay đội bóng trong kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11. Người được lựa chọn thay thế là HLV Dylan Kerr, nhà cầm quân từng giúp đội bóng đất Cảng vô địch Cúp Quốc gia vào năm 2014 sau 18 năm chờ đợi. Sự trở lại của chiến lược gia người Anh đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình chinh phục những mục tiêu đỉnh cao của Hải Phòng.

Về lực lượng, đội khách cũng chịu tổn thất khi Lê Mạnh Dũng bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Trong khi đó, những cầu thủ tấn công như Mpande, Milan Makaric và Joel Tagueu tiếp tục là các nhân tố quan trọng trong đội hình Hải Phòng hướng tới thành Nam.

Xét về lịch sử đối đầu, Nam Định đang chiếm ưu thế trước Hải Phòng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thành Nam giành 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại.

Với những biến động về lực lượng của hai đội lẫn băng ghế huấn luyện của Hải Phòng, cuộc đối đầu tại Thiên Trường sẽ là một trận đấu đáng chú ý của ngày thi đấu 21/11 thuộc vòng 8 V.League 2026/27.

Đội hình dự kiến

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Hoàng Anh, Caio Cesar, A Mít, Ngọc Sơn, Romulo, Ezequiel.

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Ngọc Tú, Esteban, Thái Bảo, Văn Minh, Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ, Mpande, Tagueu, Makaric.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 8 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ của Nam Định

Phong độ của Hải Phòng

Thành tích đối đầu giữa hai đội