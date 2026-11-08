Vòng 7 V.League 2026/27: Thay tướng đổi vận, Thể Công Viettel tìm cách chấm dứt chuỗi trận thất vọng

Thể Công Viettel bước vào vòng đấu thứ 7 với nhiều áp lực sau những kết quả đáng thất vọng kể từ đầu mùa giải. Sau 6 vòng đấu tại V.League, đội bóng áo lính mới giành được 4 điểm, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại, qua đó tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Thể Công Viettel đánh bại Thanh Hóa 1-0 trên sân nhà trong khuôn khổ lượt về V.League mùa giải trước. Ảnh: VPF

Đáng chú ý, thầy trò HLV tạm quyền Guilherme Almeida đã trải qua 5 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng tại giải quốc nội. Ở vòng đấu gần nhất, Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước Nam Định. Trước đó, đội bóng này cũng để thua Công an TP.HCM, đồng thời bị tân binh Bắc Ninh cầm hòa 2-2.

Không chỉ gặp khó khăn tại V.League, Thể Công Viettel còn phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi tham dự AFC Champions League Two 2026/27. Thất bại 0-3 trước FC Seoul trên đất Hàn Quốc hôm 4/11 tiếp tục cho thấy những vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng áo lính. Sau khi chia tay HLV Velizar Popov, ban huấn luyện mới đang đứng trước nhiệm vụ giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin và ổn định lối chơi bằng việc bổ nhiệm HLV thủ môn Guilherme Almeida lên ghế nóng.

Về tình hình lực lượng, Thể Công Viettel sẽ không có sự phục vụ của Paulinho và Nguyễn Đức Hoàng Minh do án treo giò. Đây là những thiếu vắng đáng chú ý trong đội hình của đội chủ sân Hàng Đẫy. Những cầu thủ như Khuất Văn Khang, Lucas Ribamar, Wesley Nata và Lương Chí Khải tiếp tục là các nhân tố quan trọng của đội bóng.

Ở phía đối diện, Thanh Hóa đang có khởi đầu tốt hơn với 8 điểm sau 6 vòng đấu, tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Trong hai vòng đấu gần nhất, thầy trò đội bóng xứ Thanh lần lượt cầm hòa CAHN và Hà Tĩnh với cùng tỷ số 1-1.

Một điểm đáng chú ý trước trận đấu là sự xuất hiện của HLV Kim Young Chul trên băng ghế chỉ đạo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng làm trợ lý cho HLV Kim Sang Sik tại đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Trong khi đó, ông Mai Xuân Hợp vẫn tiếp tục tham gia công tác chuyên môn cùng đội bóng xứ Thanh với tư cách là trợ lý cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Về mặt lực lượng, Thanh Hóa không đối mặt với trường hợp vắng mặt đáng chú ý do chấn thương hoặc án phạt. Trên hàng công, Saliou Guindo và Matheus Martins là những nhân tố quan trọng, trong khi Odilzhon Abdurakhmanov cùng Lê Văn Thắng đảm nhiệm vai trò kết nối và tổ chức lối chơi.

Xét về lịch sử đối đầu, Thể Công Viettel đang chiếm ưu thế khi giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại trong 5 lần gặp Thanh Hóa gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng áo lính đã toàn thắng cả hai lượt trận trước đối thủ ở V.League mùa giải 2025/26, cùng với tỷ số 1-0.

Cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy lần này cũng đánh dấu màn ra mắt của hai nhà cầm quân mới tại V.League 2026/27, trong bối cảnh cả Thể Công Viettel và Thanh Hóa đều đang hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm và những thay đổi tích cực trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Đội hình dự kiến

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Lương Chí Khải, Lucas, Đào Văn Nam, Phan Tuấn Tài, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Lê Quốc Nhật Nam, Khuất Văn Khang, Wesley Nata, Ribamar.

Thanh Hóa: Nguyễn Thanh Diệp, Trương Thanh Nam, Trương Đức Mạnh, Nguyễn Bá Tiến, Đoàn Ngọc Hà, Odilzhon Abdurakhmanov, Di Mateo Lovric, Ngô Đức Hoàng, Lê Văn Thắng, Saliou Guindo, Matheus Martins.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 7 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ của Thể Công Viettel

Phong độ của Thanh Hóa

Thành tích đối đầu của hai đội