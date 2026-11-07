Vòng 7 V.League 2026/27: Sôi động cuối tuần cùng trận derby ngành Công an

Sau 6 vòng đấu, CAHN đang có 11 điểm và tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, phong độ gần đây của nhà đương kim vô địch chưa thực sự ổn định. Đội bóng của HLV Mano Polking đã trải qua 3 vòng đấu liên tiếp không thắng tại V.League, với những kết quả hòa trước Thanh Hóa, SLNA và thất bại trước Hà Nội FC.

Bộ đôi Leo Artur và Alan Grafite từng tỏa sáng trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia với chính đối thủ Công an TPHCM trên sân nhà Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Ở vòng đấu gần nhất, CAHN chia điểm với SLNA sau trận hòa 1-1 trên sân Vinh. Trước đó, đội bóng ngành Công an cũng không thể giành chiến thắng trước Thanh Hóa khi bị chia điểm với kết quả hòa 1-1 và trước đó đã để thua Hà Nội FC ở trận derby Thủ đô.

Những kết quả này khiến CAHN đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch. Hiện tại, đội đang tạm kém đội đầu bảng Nam Định 5 điểm. Tuy nhiên, thành tích thi đấu của CAHN tại đấu trường châu lục gần đây đang khá khả quan khi đoàn quân của HLV Mano Polking đã giành được 4 điểm sau các chiến thắng nghẹt thở trước Shanghai Port trên đất Trung Quốc và trận hòa kịch tính trước Kyoto Sanga trên sân nhà.

Về lực lượng, CAHN vẫn sở hữu nhiều gương mặt chất lượng như Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc hay bộ đôi ngoại binh Alan Grafite - Leo Artur. Đây là những nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Mano Polking. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ không có sự phục vụ của Adou Minh do án treo giò.

Ở phía đối diện, Công an TPHCM đang có 10 điểm và tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Arthur Diles vừa nhận thất bại 0-1 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6, qua đó chấm dứt chuỗi trận có kết quả tích cực trước Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Dù vậy, Công an TPHCM đã cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong cách tổ chức lối chơi kể từ đầu mùa giải. Đội bóng thành phố mang tên Bác đang xây dựng được sự gắn kết giữa các tuyến, đồng thời duy trì khả năng thi đấu kỷ luật trước những đối thủ có chất lượng đội hình tốt hơn. Minh chứng là những chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội FC, Ninh Bình hay Thể Công Viettel.

Trên hàng công, Jason Cummings và Olaha Mạnh Đức là những nhân tố đáng chú ý. Trong đó, Olaha đang nhận được sự quan tâm sau khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, sự hiện diện của thủ môn Lê Giang Patrik cũng mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội khách. Về mặt lực lượng, Công an TPHCM hành quân tới thủ đô với những con người tốt nhất có trong đội hình và không có ai vắng mặt vì thẻ phạt hay chấn thương.

Xét về lịch sử đối đầu, CAHN đang chiếm ưu thế khi giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần gặp Công an TPHCM gần nhất. Đáng chú ý, ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia trước mùa giải 2026/27, CAHN từng giành chiến thắng đậm 5-0 trước đối thủ.

Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên bảng xếp hạng và những gì đã thể hiện trong thời gian qua, trận derby ngành Công an tại Hàng Đẫy sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh danh hiệu ở V.League 2026/27.

Đội hình dự kiến

CAHN: Nguyễn Filip, Ngọc Tín, Stefan Mauk, Đình Bắc, Thành Long, Hoàng Văn Toản, Xuân Thịnh, Alan, Quang Hải, Hà Văn Phương, Bùi Hoàng Việt Anh.

Công an TPHCM: Lê Giang Patrik, Quang Hùng, Quang Kiệt, Khổng Minh Gia Bảo, Minh Trọng, Quốc Cường, Quốc Gia, Caputa Ferreira, Williams Minh Hoàng, Jason Cumming, Olaha Mạnh Đức.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 7 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ gần đây của CAHN

Phong độ gần đây của Công an TPHCM

Thành tích đối đầu giữa hai đội